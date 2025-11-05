Kynžvart vyhrál interligový šlágr v Písku, v česko-slovenském souboji uspěl Most

Kynžvart vedl v Písku prakticky po celou dobu a zvítězil i díky 12 brankám Veroniky Vávrové. Ještě o gól víc dala nejlepší střelkyně soutěže Iveta Korešová, z toho sedm ze sedmiček.
Most zlomil zápas s Michalovci po oddechovém čase za stavu 4:4. Poločas vyhrál rozdílem tří branek a v závěru měl náskok dvojnásobný. Velký podíl na výhře měla brankářka Roxanne Franková. Baník i Písek zaostávají za Kynžvartem o bod.
„Bylo to dnes ubojované utkání, o čemž svědčí i skóre. Vyhráli jsme především díky obraně, v první půli jsme dostali osm, ve druhé devět branek, což je za mě skvělé, obzvlášť proti soupeři, jako jsou Michalovce,“ řekl asistent trenéra Mostu Matěj Šustáček.
Bez bodu zůstal Hodonín, jenž příslušnost mezi elitou v květnu zachránil v baráži. Dnes podlehl 19:37 Šale a ta je druhá.
MOL interliga házenkářek
8. kolo
Písek - Kynžvart 28:33 (13:16)
Most - Michalovce 23:17 (11:8)
Šaľa - Hodonín 37:19 (17:12)