Lovosičtí Lovci narazí ve čtvrtfinále na Brno, Hniďák už zase střílí góly

„Vynasnažíme se dojít co nejdál,“ slíbil kanonýr Marek Hniďák, jehož návrat po zranění kolena patřil mezi pozitiva posledního kola.

Slovenský reprezentant nastoupil poprvé v sezoně a téměř po roce. K domácí výhře 30:27 nad soupeřem, který ještě mohl Lovosice přeskočit, přispěl pěti góly. „Strašně se všechno ve mně bije. Jsem moc rád, že jsme zápas zvládli a že jsem snad nějak pomohl. Uvidíme, jak sezona skončí. Škoda, že jsme to zlomili tak pozdě,“ zalitoval Hniďák, že probuzení nepřišlo dříve.

Lovci sezonu rozjeli parádně, dokonce vedli, jenže pak zatáhli za ruční brzdu. Vypadli i z Evropského poháru. Na sklonku podzimu to stálo židli trenéra Romana Jelínka, kterého nahradil Ján Lajčák. Jeho extraligová bilance v roce 2025 je čtyři vítězství, jedna remíza i prohra.

„V play off se chceme proti Brnu poprat o semifinále,“ vyhlásil Lajčák, který využívá už i druhou uzdravenou spojku. Další kanonýr Jaroslav Trkovský nasázel Novému Veselí šest gólů, což je jeho nejlepší počin od únorového comebacku.

Jako svého top střelce základní části Lovosice oslavují křídelníka Pavla Chotěborského, který zaznamenal 113 gólů. Žebříčku soutěže vévodí brněnský Alexandr Moješcik se 168 trefami. I jejich vzájemný střet dodá čtvrtfinále na zajímavosti. Série s Brnem, které nasbíralo o dva body víc než Lovosice, vypukne na půdě lépe postaveného týmu v sobotu a neděli 22. a 23. března. Týden nato se přesune do haly Chemik. Případný pátý zápas uvidí Brno 5. dubna.

Vzájemná bilance je letos vyrovnaná, doma Lovci svého soupeře skolili 33:23, na jeho půdě rupli 27:29. Lajčák si cení, že jeho tým jde do play off s vítěznou náladou. „V zápase s Novým Veselím jsem byl rád nejen za návrat Marka Hniďáka, ale i za to, že jsme si udrželi chladnou hlavu i v momentech, kdy nás soupeř dotáhl na jediný gól. “

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Karviná s Frýdkem-Místkem, Plzeň se Zubřím a Dukla s Novým Veselím.