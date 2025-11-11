Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karviná si na hřišti třetích Lovosic připsala pátou extraligovou výhru za sebou a osmou z devíti zápasů. Jedinou ztrátu zaznamenali svěřenci reprezentačního trenéra Michala Brůny koncem září v Zubří, kde prohráli sedmičkou po vypršení času.
Vyrovnaný zápas rozhodla Karviná v druhém poločase, do něhož vstupovala za nepříznivého stavu 14:15. Mezi 41. a 48. minutou přestříleli hosté Lovce 6:1 a vybudovali si bezpečný náskok. Desetkrát se trefil Ilja Blyzňuk, osm gólů přidal Dominik Solák a sedm Jan Užek.
V domácím dresu zapsal sedm branek nejlepší kanonýr soutěže Pavel Chotěborský a šestkrát skóroval dvaačtyřicetiletý Pavel Horák.
Chance extraliga házenkářů
10. kolo
Lovosice - Karviná 30:34 (15:14)
Tabulka:
|1.
|Karviná
|9
|8
|0
|1
|310:227
|16
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|8
|8
|0
|0
|278:201
|16
|3.
|Lovosice
|10
|7
|0
|3
|338:304
|14
|4.
|Zubří
|9
|6
|0
|3
|280:262
|12
|5.
|KP Brno
|8
|6
|0
|2
|238:225
|12
|6.
|Dukla Praha
|9
|6
|0
|3
|269:260
|12
|7.
|Frýdek-Místek
|8
|3
|0
|5
|236:242
|6
|8.
|Jičín
|9
|2
|2
|5
|244:273
|6
|9.
|Kopřivnice
|9
|3
|0
|6
|226:271
|6
|10.
|Nové Veselí
|9
|1
|1
|7
|238:275
|3
|11.
|Zlín
|9
|1
|1
|7
|241:288
|3
|12.
|Strakonice
|9
|0
|0
|9
|223:293
|0