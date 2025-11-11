Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.

Karvinský brankář Vojtěch Košťálek se snaží chytit střelu lovosického Jaroslava Trkovského. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Karviná si na hřišti třetích Lovosic připsala pátou extraligovou výhru za sebou a osmou z devíti zápasů. Jedinou ztrátu zaznamenali svěřenci reprezentačního trenéra Michala Brůny koncem září v Zubří, kde prohráli sedmičkou po vypršení času.

Vyrovnaný zápas rozhodla Karviná v druhém poločase, do něhož vstupovala za nepříznivého stavu 14:15. Mezi 41. a 48. minutou přestříleli hosté Lovce 6:1 a vybudovali si bezpečný náskok. Desetkrát se trefil Ilja Blyzňuk, osm gólů přidal Dominik Solák a sedm Jan Užek.

V domácím dresu zapsal sedm branek nejlepší kanonýr soutěže Pavel Chotěborský a šestkrát skóroval dvaačtyřicetiletý Pavel Horák.

Chance extraliga házenkářů

10. kolo

Lovosice - Karviná 30:34 (15:14)
Nejvíce branek: Chotěborský 7/2, Horák 6, Kupa 5/1 - Blyzňuk 10/1, Solák 8, Užek 7.

Tabulka:

1.Karviná9801310:22716
2.Talent tým Plzeňského kraje8800278:20116
3.Lovosice10703338:30414
4.Zubří9603280:26212
5.KP Brno8602238:22512
6.Dukla Praha9603269:26012
7.Frýdek-Místek8305236:2426
8.Jičín9225244:2736
9.Kopřivnice9306226:2716
10.Nové Veselí9117238:2753
11.Zlín9117241:2883
12.Strakonice9009223:2930
