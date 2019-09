Na Evropský pohár žokejů přijede "dostihový Messi" Soumillon

Osmatřicetiletý Soumillon je jednou z nejvýraznějších osobností současného dostihového sportu. V sedle hnědáka Thunder Snow ovládl poslední dva ročníky štědře dotovaného Dubaj World Cupu. Předloni vyhrál v Evropě rekordních 306 dostihů za jeden kalendářní rok, při kterém absolvoval přes 1600 startů.



„Do Prahy míří ‚dostihový Messi‘,“ řekl na dnešní tiskové konferenci Tomáš Machovský z pořadatelské společnosti Horse Racing. „Bylo tady hodně velmi dobrých žokejů. Ale Christophe Sumillon je při vší úctě k nim úplně jiná liga než všichni, kteří v posledních letech i dekádách tady startovali,“ doplnil dostihový manažer závodiště Velká Chuchle Jiří Zlámaný.

Soumillona do Prahy přilákal trenér Václav Luka, který se s ním seznámil přes svého svěřence Nagano Golda. Právě belgický žokej v červnu dovedl pětiletého hnědáka ke druhému místu v dostihu grupy 2 Hardwicke Stakes v britském Ascotu. „Popsal jsem mu, co to obnáší a co to znamená. On nesmírně sympaticky zareagoval pozitivně, vzal mě kolem ramen a řekl: ‚Jasně, přijedu, počítej se mnou‘. Doufám, že to dopadne a že ho tady příští sobotu budeme mít,“ řekl Luka.

Kompletní startovní listina pro pátý ročník Evropského poháru žokejů bude zveřejněna příští týden. O body by v sobotním dostihovém odpoledni mělo bojovat méně jezdců než v minulosti, kdy se jich účastnilo šestnáct.

„Myslím, že to bude dvanáct až třináct vzhledem ke zkušenostem s obsazeností dostihů. Ještě pár jmen je otevřených. Loni ve dvou třech hlavních dostizích spousta velkých jmen seděla na lavičce, proto bychom těch jezdců chtěli méně a zaručit rovný boj, aby všichni závodili,“ vysvětlil Luka. Pokud by zbyli nějací neobsazení koně, dostali by další žokejové divokou kartu pro konkrétní dostih bez zařazení do poháru.

Hlavním dostihem v rámci Evropského poháru žokejů bude nejbohatší středoevropský rovinový závod Leram EJC Million s dotací 2,6 milionu korun. Při dalších třech dostizích se rozdělí po 750.000 korunách.