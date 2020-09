Cheminaud nahradil Soumillona a vyhrál pražský Evropský pohár žokejů

Evropský pohár žokejů 2020 v Praze-Velké Chuchli 1. Cheminaud (Fr.) 30 bodů, 2. Florian 27, 3. Línek (SR) 14, 4. Verner 14, 5. Havelková 12.

EJC Leram Million, rovinový dostih (1400 m, tříletí a starší koně, dotace 1 200 000 korun): 1. Politicum (ž. Línek, tr. Šavujev, stáj Russian Racing Syndicate), 2. Troizilet, 3. Mr Right. Čas: 1:25,67. Výrok: lehce 8 - 3/4 - kr. hlava.

EJC Lokotrans Middle, rovinový dostih (1800 m, tříletí a starší koně, dotace 700.000 korun): 1. Cape Freedom (ž. Florian, tr. Šavujev, stáj Russian Racing Syndicate), 2. Ideal Approach, 3. Ignacius Reilly. Čas: 1:53,66. Výrok: jistě 2 1/4 - 3/4 - 6. Další dostihy:

I. Streif (ž. Korečková) - Armitago - Going to the Sun

II. Irish Valentine (ž. Chaloupka) - Mikrop Alighieri - Nátura

III. Oriental Glory (ž. Cheminaud) - Avignon - Fly Amico

IV. Vi Fi (ž. Cheminaud) - Ponntos - Dragon Arrow

VI. Wellunca (ž. Florian) - Faliraki - Imsexyandiknowit