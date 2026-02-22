Karvinští házenkáři prošli do čtvrtfinále Evropského poháru, KP Brno smolně končí

Karviná před týdnem Balatonfüredi doma porazila 30:28. V odvetě sice čeští mistři po prvním poločase o jednu branku ztráceli, po přestávce ale vývoj otočili a zvítězili 28:27. Šestkrát se za Baník trefil Denis Harabiš, pětkrát skórovali Vojtěch Patzel a Patrik Fulnek.
Dobře rozehraný dvojzápas s Nilüferem nedotáhlo Brno. Po domácím vítězství 29:26 drželo Královo Pole v Burse po poločase postupovou remízu (16:16), druhou půli ale prohrálo o čtyři branky a po porážce 28:32 se s Evropským pohárem rozloučilo. Brňanům nebylo nic platných osm branek Tomáše Vomáčky ani sedm gólů Alexandra Moješcika.
Dukla podlehla makedonskému Ohridu i doma, v Evropském poháru končí
Už v sobotu vypadla v osmifinále Dukla Praha po druhé porážce se severomakedonským Ohridem.
Evropský pohár házenkářů
Odvetná osmifinálová utkání
Balatonfüredi - Karviná 27:28 (14:13)
Nilüfer - KP Brno 32:28 (16:16)