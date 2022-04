Lezecká špička v Praze. Evropský pohár v boulderu láká na Ondru a spol.

Je to už více než osm měsíců, co si sportovní lezení odbylo v Tokiu premiéru na olympijských hrách.

A byla to vydařená premiéra, vždyť právě díky ní tento sport objevila řada nových lidí.

„Co mám zprávy od různých manažerů, tak zájem o lezecké dětské kroužky je enormně větší,“ říká Ondra. „I stěny jsou obecně plnější, než bývaly, a pokud na ně chcete jít v nějaký exponovaný čas, je těžké si najít místo.“

Zájem o lezení v Česku by mohl umocnit ještě Evropský pohár v boulderu v Praze.

Pořadatelé lákají na více než 160 závodníků z 22 zemí, mezi nimiž by neměly chybět české jedničky Ondra a Eliška Adamovská a ze zahraničních účastníků třeba Francouz Mickael Mawem, pátý muž olympiády.

V TOKIU. Lezec Adam Ondra během boulderingu na olympijských hrách v Tokiu.

„Těším se moc,“ vyhlíží Adamovská. „Zároveň ale vzhledem k tomu, že to je v Praze, tak trochu cítím i takový tlak. Je to přeci jen doma a měla bych zalézt dobře.“

Podobně jako u Ondry jsou její nejsilnější stránky spíš v obtížnosti. I v boulderingu se ale lepší.

„Je to vždycky taková loterie,“ líčí Adamovská. „Ale proto, že je na olympijských hrách kombinace, tak je to hlavní věc, kterou teď trénuju, a chci ty rozdíly dorovnat.“

PROGRAM Evropského poháru v boulderu v Praze SOBOTA 30. 4. 2022

9.00 Kvalifikace ženy

15.00 Kvalifikace muži NEDĚLE 1. 5. 2022

8.30 - 11.00 Semifinále žen

11.15 - 12.15 Kvalifikace trickline

12.30 - 15.00 Semifinále mužů

17.30 - 18.30 Finále žen

19.00 - 20.00 Finále trickline

20.30 - 21.30 Finále mužů

22.00 Slavnostní vyhlášení vítězů

I díky hodinám strávených na stěně si proto dává za cíl, že by se chtěla probojovat do finále. „S tím bych byla spokojená. Zároveň si to chci ale i užít,“ povídá domácí naděje.

I když i Ondra upozorňuje, že toto lezecké odvětví je nevyzpytatelné a může se při něm stát cokoliv, do finále by pochopitelně rád zamířil i on.

Po zklamání ze šestého místa na olympijských hrách se vrátil do svých zamilovaných skal. Čistil si hlavu, oženil se. Teď by už ale měl být znovu připravený a těší se na bouřlivou atmosféru, kterou si od domácích závodů slibuje.

„Na špičkovém závodě v Česku jsem nebyl od roku 2009, kdy byl v Brně Světový pohár. Na něj ale moc dobře nevzpomínám, protože jsem se v semifinále smeknul a nepostoupil do finále,“ ohlíží se. „Proto raději vzpomínám na závody, které jsem zde viděl jako malý kluk. Co si pamatuji, tak na nich byla snad nejbouřlivější atmosféra, co jsem zažil. Tak doufám, že to teď bude podobné.“

Jeho přání by se vyplnit mohlo.

Pořadatelé hlásí, že v tuto chvíli mají prodanou zhruba jednu třetinu z kapacity 1500 míst. V následujících dnech ale čekají ještě rostoucí zájem.

„Vypadá to optimisticky,“ říká Jan Bloudek, předseda Českého horolezeckého svazu.

Na diváky čeká při nedělních semifinále a finále bohatý doprovodný program. Závodí se venku, všechna místa jsou ale krytá.

Aby akce proběhla hladce, se už od loňského září podílí zhruba čtyři desítky lidí. Pořadatelé nechtějí nic podcenit. I proto, že zájem o tyto mezinárodní závody je velký.

„Je to pro nás prestiž, Mezinárodní federace sportovního lezení nedá takový závod každému,“ uvědomuje si Bloudek. „Bereme to tak, že nám věří, a vidí, že máme schopný tým, který takový závod dokáže uspořádat.“

Z doby, kdy se zde před pěti lety konala podobná špičková akce naposledy, však příliš zkušeností nevyužijí. „Moc se to srovnávat nedá,“ popisuje předseda svazu. „Požadavky jsou vyšší, roste náročnost, staví se čím dál tím složitější cesty.“

I proto ale lezení získává na oblibě.