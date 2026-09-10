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Priority se mění: evropské finance půjde v Česku využívat i na investice do sportovišť

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  11:49

Únorový postup prací při opravách basketbalové haly na pardubické Dukle (27. února 2026) | foto: Tomáš Kubelka

V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést pět až deset miliard korun ročně, odhaduje na základě zkušeností z jiných zemí Česká unie sportu (ČUS).

Ta dlouhodobě usilovala o zařazení sportovní infrastruktury mezi národní priority financované z evropských fondů a dnes v tiskové zprávě informovala o tom, že vláda schválila výchozí materiál, v němž tato oblast nechybí.

Obecně se jedná o podporu sportovní infrastruktury měst a obcí, které jsou zřizovateli škol a vlastníky sportovišť, podporu vysokoškolských sportovišť a možnost upravit pro sportovní využití současné brownfieldy.

„Pro český sport jde o přelomovou zprávu. O zařazení sportovní infrastruktury mezi priority pro nové období evropských fondů jsem intenzivně jednal během celého posledního roku. Předkládal a obhajoval jsem argumenty, které jasně dokládají, že sport je nástrojem k mnoha prioritám, které si Česko vytklo v novém finančním období EU. A prvním předpokladem je kvalitní a dostatečná sportovní infrastruktura,“ uvedl předseda ČUS Jan Boháč.

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Ocenil, že toto téma vzali za své klíčoví politici. Výrazně ho podporoval tým ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé), klíčovou roli sehrálo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vedené Robertem Plagou (za ANO). Požadavky související se sportem předložily také Národní sportovní agentura a další instituce.

„Velmi si vážím toho, jak širokou podporu sport během přípravy návrhu plánu získal. Zprvu jsem byl překvapen, že v původní předloze byl sport opět ignorován. Česko by se tak znovu na dalších sedm let připravilo o evropskou finanční výpomoc pro sportovní investice. Ukázalo se však, že nejde jen o požadavek sportovního prostředí. Kvalitní sportovní infrastrukturu potřebují školy, města a obce, děti a mladí lidé i široká veřejnost,“ pochvaloval si Boháč.

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Tréninkový ráj. Přibližná podoba rekonstrukce sportovního centra v Nymburce...

Přibližná podoba rekonstrukce sportovního centra v Nymburce

Vedle obecních a školních sportovišť se ve venkovských a menších sídlech počítá s tím, že při revitalizaci brownfieldů se mohou tato místa používat i pro sportovní aktivity.

„To je další důležitý posun. Sport se tím dostává mezi oblasti, které mohou být součástí revitalizace a rozvoje území. Škoda, že z definice u brownfieldů vypadly větší městské aglomerace, nedává mi to úplně logiku, ale i tak se pro města a obce do budoucna otevírá další cesta, jak při revitalizaci území propojit sportovní projekty s evropským financováním,“ komentoval to Boháč.

Nyní podle něj následuje klíčová fáze, kdy se budou konkrétně specifikovat podporované investice, podmínky čerpání i okruh možných příjemců. „Není ještě vyhráno. Naším cílem musí být, aby evropské prostředky skutečně pomohly obnovovat a rozvíjet sportoviště, která každý den využívají děti, školy, kluby i veřejnost. Česká republika to potřebuje. Naše sportoviště stárnou, řada z nich je ve špatném stavu a na mnoha místech kapacity nestačí,“ apeluje Boháč.

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