Jsme expertky na sbírání brambor, další jsme už nechtěly, líčí skeetařky

Finále ženské soutěže začínalo, diváci i střelkyně byli na místech, když se z nebe spustily provazy deště, doprovázené kroupami, silným větrem a burácením hromu.

„Nejdřív nás nechali zmoknout, a pak teprve odložili start,“ popisují situaci Češky. A protože to nebyla první průtrž, kterou za úterý zažily, měly jasno, čím vzniklou pauzu vyplnit. „Sušením všeho, co se dalo. Přes brýle jsme neviděly a už jsme ani neměly moc dalších suchých věcí,“ říká Šumová.

Osmadvacetiletá Šumová si medailí na poslední chvíli spravila Evropské hry, na kterých se jí zatím nedařilo. „Už jsem z toho byla na depresi,“ přiznává. „Od začátku se mi nestřílelo dobře, ale není za tím žádný konkrétní důvod, prostě mi to tady nesedlo.“

O rok mladší Skalické se vedlo o něco lépe, z kvalifikace se jí ale v individuálním závodu ani ve smíšené dvojici s Tomášem Nýdrlem postoupit nepodařilo. „Takže medaile je taková náplast za individuál a mix,“ říká nyní spokojeně.

Třetí z týmu pětadvacetiletá Šindelářová přijela do Vratislavi pouze na úterní závod, v těch individuálních totiž smí za jednu zemi startovat jen dva sportovci. „Byla jsem tu jen kvůli týmu. Šla jsem si závod užít a zároveň doufala v medaili,“ líčí. Její kolegyně na to se smíchem reagují: „Tak ty máš vlastně stoprocentní úspěšnost!“

Před týmovým závodem si ťuknou pěstí, pak už je to na každé z nich. „Když ale některé z nás teče do bot, přijdeme a podpoříme ji,“ popisuje Šindelářová. Jaká slova podpory v té chvíli volí? „To by bylo sprostý,“ smějí se otázce. Pak ale dají dohromady i publikovatelná hesla: makej, nevadí, jedeme dál…

A za nepředvídatelného úterního počasí, kdy se ostré slunce střídalo s prudkými slejváky, si dojely až pro bronz. „My jsme expertky na sbírání bramborových medailí. Takže jsme si říkaly, že už žádnou další nechceme,“ přibližuje předzávodní nastavení Šumová.

Podařilo se. Do téhle medaile se už zakousnout nedá.