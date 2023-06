Ragbistky svedou na Evropských hrách bitvu s Belgií o bronz i kvalifikaci OH

Favorizované Polky, které ovládly vzájemný zápas v základní skupině loňského mistrovství Evropy 41:0, stvrdily v prvním poločasu převahu třemi pětkami. Češky se prosadily až v závěru úvodní sedmiminutovky, kdy Anežka-Marta Sládková položila pětku a Julie Doležalová proměnila následný kop, takzvanou konverzi.

Po změně stran Češky, které ve čtvrtfinále zaskočily Španělsko, nedokázaly překonat polskou obranu. Úřadující mistryně Evropy si naopak pojistily postup do finále proti Velké Británii dalšími dvěma pětkami s konverzemi.

Ragbisté po třech porážkách ve skupině na postup do čtvrtfinále nedosáhli a odpoledne se střetnou s Litvou o deváté místo. Vítězové Evropských her si zajistí přímý postup do Paříže, další dva nejlepší týmy v obou kategoriích pak místo v dodatečné kvalifikaci.