Na balet jsem nebyla. Štolbové uniklo zlato z taekwonda v posledních vteřinách

Jak vám zní druhé místo z Evropských her?

Dobře, sice jsem chtěla zlatou, abych nepřidávala další do stříbrné sbírky z mistrovství světa a Evropy, ale i tak jsem spokojená. Ale tím, že to bylo kousek, a ještě na takové akci, tak jsem spokojená. Věřím, že jednou zlatá přijde, takže si na ní počkám.

Teď jste k ní byla opravdu blízko.

Do posledních dvaceti vteřin jsem o bod vyhrávala, pak ona dokázala srovnat a přidala další, kterým se dostala do vedení. Já jsem se to samozřejmě snažila dohnat, takže se to začalo sypat, dělala jsem, co šlo, ale nabíhala jsem si na techniky, neměla jsem ruce tam, kde by měly být.

Jak hodnotíte svoje vystoupení na celém turnaji?

Já myslím, že super, nejlépe jsem se cítila ve finále a semifinále, ty dva boje předtím byly dost pokulhávající, úplně mi nesedly. Ale každým zápasem jsem to cítila víc a víc, pak už to bylo dobrý.

O medaile jste bojovaly tři Češky, nakonec je z toho stříbro, bronz a čtvrté místo.

Dařilo se nám, nemám slov. Trénujeme všichni spolu v Praze, je to skvělý.

Pomáhá vám právě společná příprava?

Určitě, jsme tady jako tým, přijely i jejich rodiny, které nás podporují. A vzhledem k tomu, jak jsme tady všichni spolu, trénujeme dvakrát denně a jsme jako rodina, tak když slyšíte jejich hlas, hrozně to pomáhá.

Jak se vám líbilo na Evropských hrách?

Bylo to skvělé, fakt super vymyšlené, všechno promakané. Nejblíže mě teď čeká univerziáda, ta je, mám dojem, teď na přelomu července a srpna, tak už se taky těším.

Taekwondistka Petra Štolbová ve finále Evropských her.

Co je nejlepší na taekwondu?

To je složitá otázka. Všechno, kopání do lidí, člověk se může odreagovat. Lidi, kteří tam jsou, beru jako druhou rodinu, mám ráda, že se dokážeme navzájem podporovat. Taky je super, že můžete pozorovat, jak se posouváte dopředu, jak se vaše tělo mění, ať už silově, rychlostně nebo vytrvalostně.

Je to asi makačka.

Teď jsem třeba úplně durch propocená. Třeba při trénincích spálím klidně dva a půl tisíce kalorií.

Jak se připravujete na zápas?

Trénujeme dvakrát denně, pět dní v týdnu. Dopoledne máme posilovnu nebo běhání a odpoledne čistě taekwondo trénink v chráničích a zabýváme se technikou. O víkendu často jezdíme na zahraniční turnaje a máme různé kempy, třeba v Nymburku nebo v zahraničí.

Co je potřeba, aby člověk vyhrál medaili?

Rozhodně síla, protože senzory v ponožkách vám ji měří, nemůžete soupeřku štrejchnout, musíte jí dát pořádnou ránu, která je vypočítaná na vaši váhovou kategorii. Devadesát procent je práce nohou, zbylých deset dělají ruce. Údery rukama můžou mířit jen do těla, ne do obličeje.

Za jaký úder získáte nejvíce bodů?

Kop z otočky do hlavy, ten je za pět bodů, za čtyři je úder z otočky do vesty. Jinak obyčejný úder do vesty je za dva a do hlavy za tři a jenom rukama do vesty je to za bod. Pak máme ještě napomenutí, která se udělují se za různé zakázané techniky, krytí kolenem, padání, držení, strkání ven z tatami.

Jak dlouho děláte taekwondo?

Začala jsem jako malá v první třídě, už to dělám asi čtrnáct let. Přivedli mě k tomu rodiče, vždycky jsem chtěla dělat bojový sport, nikdy jsem úplně na balet nebyla. Mamka mě nechtěla dát na box, tak jsem skončila u taekwonda.