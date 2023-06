Baví ji formule a ráda kope do lidí. Rvavost teď Hronové přinesla bronz

Co se od té doby změnilo?

Jak člověk postupuje těmi boji dál a dál, uvědomuje si, že může něco dokázat. A navíc, když jsem dostala druhou šanci, už jsem ji nechtěla promarnit.

Který ze zápasů vám přišel nejtěžší?

Určitě ten, ve kterém jsem bojovala o bronz, protože to bylo nejvíc o nervy. Na druhou stranu je pravda, že jsem byla nejvíc soustředěná ze všech.

Což se vyplatilo.

Do prvního kola jsem vstoupila jednoznačně, hned jsem vedla 7:0. V tu chvíli už jsem si říkala, že to půjde, že je můj den. Pak to teda Němka lehce dohnala, najednou bylo skóre 10:7 a já od ní dostala kop do hlavy, který by byl za tři body. Naštěstí už bylo po čase, takže jsem byla ráda, že už ho rozhodčí neuznala a znamenalo to první vyhrané kolo pro mě.

Jak daleko jste od snu dostat se na olympiádu? Na Evropských hrách sbíráte body do žebříčku.

Pro mě pravděpodobně asi postup ze žebříčku není aktuální, protože na olympiádu postupuje pět nejlepších ze žebříčku v kategorii do mínus 57. Tohle byla váha mínus 53, která na olympijských hrách není a tam by mi chybělo určitě ještě tak 150 bodů. Ale příští rok se budeme chystat na turnaj, kde je možnost se kvalifikovat, když se člověk probije do finále.

Dříve jste dělala gymnastiku, proč jste ji vyměnila za taekwondo?

Protože jsem se bála skákat nějaká salta a podobně, za taekwondo jsem ji vyměnila hlavně proto, že ho dělal můj mladší brácha. Trenér na mě docela naléhal, když jsem se přišla podívat na tréninky, tak jsem to zkusila a hned jsem se do něj zamilovala, je to prostě sport pro mě.

V čem?

Člověk se může na tréninku odreagovat tím, že může kopat do lidí, což za normálních okolností nejde. Ale hlavně proto, že jsem rvavý typ a tenhle sport mi vyhovuje.

Sledujete i formuli, komu fandíte?

Snažím se koukat na každý závod, pokud zrovna nejsem na turnaji, fandím Maxovi Verstappenovi. K formuli jsem se dostala díky příteli, který vedl tým studentské formule, takže k tomu má blízko.

A jak to máte se školou?

Vystudovala jsem bakaláře na policejní akademii a teď jsem momentálně na ČVUT, na fakultě biomedicínského inženýrství a tam studuju magisterský obor civilní nouzové plánování.