To vyhraju až tak lehce? Zlatý Fuksa už deset let vládne evropské pětistovce

„Na Evropských hrách v Baku jsem získal stříbro a bronz,“ připomněl povedené vystoupení z roku 2015. „Když jsem se loni dozvěděl, že v Krakově bude pětistovka, dal jsem si do hlavy, že vyhraju,“ vyprávěl Fuksa, který předsevzetí splnil ve velkém stylu.

Po klidnějším startu napálil tempo a soupeřům každým záběrem víc a víc ujížděl. „Vůbec jsem nechápal, jak jednoduché to vlastně bylo,“ divil se. Jeho výkon právem ocenili rovněž polští komentátoři, kteří od poloviny závodu nejmenovali nikoho jiného. „Fuksa, Fuksa, Fuksa,“ skandovali hlasitě televizním divákům.

„Předvedl jsem suverénní jízdu,“ pochválil se zlatý český kanoista, jehož radost z triumfu ještě podtrhl fenomenální čas 1:45,46. „Kdybych to věděl, ještě bych zrychlil, abych to stáhl, přece jen takový čas se nejezdí každý den.“

Takže jste v životní formě?

To nevím, v té jsem doufám už nějakých dvanáct let a snad bude ještě nějakou dobu pokračovat. Mohl jsem to ještě zkusit stáhnout pod těch 45, ale na to se nehraje. Důležité je zvítězit a pověsit si zlatou medaili na krk.

Navíc po fantastické jízdě.

Když jsem jim začal tak moc ujíždět, trochu jsem to nechápal. Říkal jsem si: ‚To bude až takhle jednoduchý?‘ A vlastně docela bylo. Nechci se rouhat, ale celou dobu jsem se jich držel, pak jsem si dal svůj závěr a během pár záběrů jsem jim hrozně poodjel.

Tušil jste v tu chvíli, že vyhrajete?

Nechtěl jsem přecházet do euforie moc brzy, kdyby třeba někdo finišoval o pár metrů dál. Ale on se vůbec nikdo nepřibližoval, takže jsem si řekl, že fakt asi vyhraju. Pár metrů před cílem jsem povolil tempo a dojel jsem jako první, tak jsem se konečně mohl začít naplno radovat.

Pomohl vám k vítězství poklidnější start?

Plánoval jsem to tak, že ze začátku se budu snažit nějak jet s nima, aby mi hodně neujeli, ale podstatné bylo, abych šetřil síly na finiš. A vlastně mě to nebolelo tolik jako včerejší rozjížďka, možná i proto, že panovaly celkem ideální podmínky. Nic nefoukalo ze strany, naopak nám šel vítr maličko do zad. Závod mi vyšel skvěle od začátku do konce, to nemohlo dopadnout jinak než vítězně, protože jsem to strašně moc chtěl.

Ve finiši jste pak na prstech počítal, kolikrát jste už vyhrál?

Od roku 2013 jsem pětistovku na evropském šampionátu neprohrál, takže teď je to podeváté, protože na Evropských hrách v roce 2019 nebyla a o rok později byl covid. Už deset let ji vyhrávám jenom já, takže proto jsem v cíli odpočítával.

Kanoista Martin Fuksa počítá, jak dlouho už vládne evropské pětistovce.

Čím to je, že vládnete zrovna této trati?

Upřímně vůbec nevím, proč mi od začátku tak sedí pětikilo. Nedá se říct, že by tam byli slabší soupeři, především teď, když tady kilometr nebyl a všichni jeli pětistovku. Musím říct, že tady nechyběl nikdo nejlepší a stejně jsem je porazil, troufnu si říct i rozdílem třídy, protože se mi to jelo fakt hezky. Čím to je, fakt nevím. Možná tím, že v Nymburce je rovná jenom pětistovka, kilometr už vede do zatáčky.

Cítíte, že se forma v této sezoně zlepšuje?

Co se týče pocitu, tak určitě. Doufám, že to půjde vidět i na trati. Já sice říkám, že to jde pomalu nahoru, ale jel jsem dva singlové závody a oba jsem vyhrál. Doufám, že to bude postupovat ještě výš, aby byl pocit ještě lepší. Teď v tréninku povolíme, vrátíme se k vytrvalostní činnosti a pak zase budeme pomalu stoupat k rychlosti na závěrečnou přípravu.

Kterou využijete na mistrovství světa.

Přesně tak, tam naše příprava směřuje. Je tam nominace na olympijské hry, ale nad tím se moc nepozastavuju. Chci sbírat medaile a nejlepší umístění úplně všude, nominace na olympiádu je jen součástí toho, já to nějak neřeším, snažím se připravit co nejlépe na každý závod.

Napovídá vaše dominance na pětisetmetrové trati něco směrem ke kilometru, který v Duisburgu pojedete?

Vlastně nevím, teď se musím zase přeřadit na kilometrový trénink, protože to je něco jiného. Teď jsem si jenom dokázal, že umím jet pořád rychle, což je důležité i na kilometr. Ono se to nezdá, sice je to delší trať, ale jede se dost rychle. Teď se potřebuju vrátit k vytrvalosti, zas něco nabrat. Myslím si, že je to dobrý ukazatel. Jakmile dokážu jezdit dobré výsledky už takhle ze začátku sezony, tak doufám, že to bude pokračovat.

Oslavíte nějak zlato z Evropských her?

Vůbec ne, tím, že sezona je rozjetá. Minimálně se mi odsud pojede líp domů, ale oslava určitě žádná nebude, to je většinou až po sezoně, když se povede. V pondělí odjíždím na soustředění do Livigna, tam zase začneme makat. Medaili si užiju předtím s rodinou.

Dceři přivezete první velké zlato.

Doufám, že jednou, až bude větší, tak se na něj podívá a řekne si, že byl táta fakt borec.