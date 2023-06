Pepa mě povzbuzoval. Kajakářka Paloudová si splnila sen o evropském finále

S kolegyněmi ve čtyřkajaku skončila devátá, sama v lodi si v sobotu o dvě místa polepšila. „Mohlo to být asi ještě lepší,“ přemýšlela Paloudová, které na dálku fandil i přítel Josef Dostál.

Mrzelo ho, že tady nemůže být?

Ano, rád by tady startoval, ale pro kajakáře jsme měli jen čtyři místa a prioritu měl čtyřkajak jakožto olympijská disciplína. Ale každý den jsem s ním byla v kontaktu. Ne, že by mi úplně radil, ale rozhodně mě neuvěřitelně podporoval, sledoval všechny závody. Už se těším, až se vrátím domů a všechno spolu probereme.

Pochválí vás za výsledek?

Já doufám, že ano.

Vy jste s představením na Evropských hrách spokojená?

Odjížděla jsem do Polska s tím, že si přeju jet alespoň jedno finále. Startovala jsem tady jen na olympijských tratích K1 500 metrů a K4 500 metrů, nakonec jsem vytřískala dvě finále v olympijských disciplínách, což je pro mě skvělý. Do individuálního finále jsem šla s tím, že nemám co ztratit, ale jen získat, ale abych řekla pravdu, nejsem s výsledkem úplně spokojená.

Kajakářka Anežka Paloudová během Evropských her v Krakově.

Proč ne?

Jela jsem vcelku dobře první polovinu trati, a zatímco v semifinále jsem většinu získala v koncovce, teď jsem si nepošetřila dostatek sil. Bylo to na úkor dobře rozjetého začátku, před cílem jsem vytuhla, ale do finiše už jsem se tak nějak doklátila. Myslím, že je tam prostor něco zlepšit a jet ještě lépe.

Vyhovovaly vám dešťové podmínky?

Musím říct, že je to jedna z věcí, kterou beru jako svou výhodu. Jsem holka od divoké vody, takže jsem zvyklá na jakékoliv podmínky a čím víc se před závodem zkazí, tím víc mi sedí, protože ostatní to může rozhodit. Ale v úplnou průtrž mračen jsem nedoufala, přece jenom jsem šla závodit s nekrytou lodí, pokud by pršelo hodně, tak povezu v lodi zbytečná kila navíc, to jsem skutečně nechtěla.

Skončila jste sedmá stejně jako loni v Mnichově, cítíte progres?

Umístění je stejné, ale jsem spokojenější s tím, jak závodím. V Mnichově to byla moje premiéra v dospělém závodě, teď jsem potvrdila, že Mnichov nebyl jen úlet nebo nějaká náhoda, která se loni podařila, ale že mám na to konkurovat top evropským závodnicím a doufám, že budu ještě konkurenceschopnější.