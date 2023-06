Saša je parťák a vzor. Dvacetiletý šermíř piluje formu a myslí na Los Angeles

„Marek je můj parťák, je to víc než kámoš a jsem za něho hrozně rád. Šermoval dobře a deváté místo pro něj je, myslím, obrovský úspěch,“ komentoval Totuškovo vystoupení Choupenitch.

Má pravdu?

Jsem rád za to, jaký šerm jsem předváděl, hlavně v základní skupině to bylo hodně kvalitní. Bohužel jsem vypadl dřív, než bych chtěl, ale jsem devátý, a i to je dobrý výsledek.

Jak těžký byl český souboj v osmifinále?

Na obě strany pozitivní i negativní, škoda, že jsme se se Sašou nepotkali později. Měl jsem dobrý den, byl jsem jako nasazená jednička po základní skupině. Saša zápas takticky zvládl naprosto bravurně, já jsem potom zapnul mód kamikaze, což moc nevyšlo.

Jak to?

Saša dostal velký náskok a já jsem se nebyl schopný koncentrovat. On udělal velmi dobrou taktickou věc, že nešel vůbec do útoku, protože pro mě je obrana silnější, cítím se v ní daleko komfortněji, což on samozřejmě moc dobře ví. Já jsem zase naopak udělal taktickou chybu, že jsem se na něj od začátku moc tlačil, což nebyla správná volba.

Alex je váš vzor, nebylo pro vás svazující nastoupit proti němu?

Psychicky ne, já jsem se na zápas hodně těšil, když jsme věděli, že půjdeme na sebe. Saša je hodně dobrý kamarád a pořád i vzor v tom, co dělá, takže jsem rád, že jsem si s ním mohl zašermovat na tak velkém turnaji a příště to třeba, aspoň co se skóre týče, dopadne trochu přívětivěji



Alexander Choupenitch vyhrál proti Marku Totušekovi na Evropských hrách.

Kdybyste narazil na jiného soupeře, měl byste třeba větší šanci?

Věřím, že ten zápas by probíhal úplně jinak, že skóre by pro mě bylo pozitivnější, ale je to, jak to je.

Co říkáte na průběh turnaje? V zápasech skupiny jste si počínal suverénně.

Bylo to super, celková organizace je skvělá, zažívám něco takového poprvé, olympijská vesnice a všechno okolo toho, je to paráda. Vyspal jsem se dobře, základní skupiny šly parádně, ten boj o ty další eliminační pozice už byl trochu těžší, říkám, je smůla, že jsme se potkali takhle brzo

Evropské hry se berou jako malá olympiáda, myslíte už na tu velkou?

Uvidíme, máme tady ve hře tým, tak se zkoušíme kvalifikovat přes něj. Ale je mi dvacet, tak klidně za pět let v Los Angeles.