Moderní pětibojařka Hlaváčková vybojovala účastnické místo na OH v Paříži

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková díky úternímu postupu do finále Evropských her získala účastnické místo na olympijských hrách v Paříži. Oznámil to český svaz na facebooku. Z Čechů dosud vybojovali kvótu pouze sportovní střelci Jiří Lipták, Jiří Přívratský, Petr Nymburský, Jakub Tomeček a Veronika Blažíčková.