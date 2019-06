Fuksa obhajuje na Evropských hrách medaile a chystá na tři disciplíny

Na Evropské hry, které jsou obdobně jako olympiáda multisportovní akcí, se Fuksa těší. „Mistrovství Evropy nebo mistrovství světa máme každý rok, tohle je nová akce, která je jednou za čtyři roky. Teď se těším na to, že budeme ve vesnici jako všechny sporty, protože v Baku jsme to měli oddělené,“ řekl ČTK a Právu při přebírání týmového oblečení.

V Minsku byl před pěti lety na akademickém mistrovství světa, kde vyhrál pětistovku a skončil druhý na kilometru i na dvoustovce. Tehdy se mu tamní prostředí s kamennými budovami tolik nelíbilo. „Ale brácha tvrdí, že už je to hezčí, tak uvidíme,“ poznamenal. „Mně se tam líbilo, protože je tam vratný kanál, který není všude, takže nám ty lodě, co se vracejí na start, nedělají vlny. A potom se mi líbilo, že bylo to závodiště takové hezky zasazené v přírodě,“ doplnil Petr Fuksa.

Šestadvacetiletého Martina Fuksu čeká při kombinaci singlkanoe a deblu od 25. do 27. června i několik jízd denně. „Je to hrozný. Nevím, jak to zvládnu. Budu se snažit co nejvíc pošetřit síly na singlu, kde doufám, že nebudu mít problém s postupem, a hlavně makat na deblu, abychom někam postoupili. A do finále dám samozřejmě sto procent,“ přemítal.

Dvoustovku bere čistě doplňkově, protože má trénink zaměřený výhradně na kilometr. „Těch sprintů nemáme moc naježděno. I když jsem na ní měl posledně bronzovou medaili, takže to může ulítnout,“ řekl.

Po nominačních závodech jezdil kvůli Světovým pohárům na singlu, až pak chtěli s bratrem trénovat na deblkanoi. Museli to ale o týden odložit, protože Martin Fuksa po návratu z Duisburgu onemocněl. V pondělí znovu naskočil do tréninku a podobně jako před domácí nominací střídají samostatné a společné jízdy. „Pořád je pro nás prioritou to mistrovství světa, takže i kdyby bylo na Evropských hrách bůhvíco, tak je to jedno. Hlavní je mistrovství světa. Tohle je pro nás generálka na mistrovství světa.“

Na rozdíl od loňska a předloňska nebyl Fuksa králem jarních Světových pohárů, v Poznani a Duisburgu posbíral čtyři druhá místa. „Mrzelo mě, že to aspoň jednou nebylo vítězství, protože to člověka nakopne víc. Zase na druhou stranu nemohu být nespokojený se stříbrnými medailemi. Celkově je to pole vyrovnanější,“ komentoval své výkony.

Myslí si, že by díky tomu mohl být hladovější po vítězství v dalších závodech. „Minulý i předminulý rok jsem vyhrál všechny závody Světového poháru a řekl jsem si v hlavě, že už mám splněno. To u mě není moc dobré. Teď splněno nemám a musím makat dál,“ poznamenal.

V Minsku očekává kompletní evropskou špičku. Na rozdíl od kajakáře Josefa Dostála, který v zájmu úspěchu na MS místo Evropských her pojede na vysokohorské soustředění, vynechání této akce nezvažoval. „Rád reprezentuju a vůbec by mě nenapadlo mít místo závodů trénink. Doufám, že mi to nějak neuškodí. Hlavně jsme si chtěli zkusit něco s bráchou v mezinárodní konkurenci. Když jsme se na to nominovali, tak by byla blbost to přenechávat někomu jinému,“ dodal.