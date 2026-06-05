Volejbalisté začali Evropskou ligu hladkým vítězstvím nad domácími Maďary

Při chuti byl zejména smečař Lukáš Vašina, jenž útočil po spolupráci s nahrávačem Ondřejem Romanem se skvělou úspěšností 81 procent a zastavil se na 16 bodech, v nichž byla i dvě esa a jeden blok.
„Jsem moc rád, že jsme naším výkonem donutili domácí být neustále v defenzivně. I když začátky setů se ještě drželi. Ale my jsme výborně útočili a bez chyb, rozhodla také naše variace na servisu,“ hodnotil kouč Novák v nahrávce pro média.
Druhým soupeřem české reprezentace budou na úvodním turnaji v Maďarsku v sobotu Norové od 17:00, poté se představí domácím fanouškům 12. a 14. června v Jihlavě. Tam nastoupí proti Bosně a Hercegovině a Dánům.
V novém formátu Evropské ligy si Češi zahrají šest utkání základní části. Čtyři nejlepší celky si o titul zahrají v semifinálových a finálových dvojzápasech hraných systémem doma a venku na začátku července. Loni získali Novákovi svěřenci stříbro, dvakrát soutěž vyhráli (2004 a 2022) a mají také další stříbro a dva bronzy.
Evropská liga volejbalistů v Kecskemétu (Maďarsko)
Maďarsko - Česko 0:3 (-12, -21, -17)
Sestava a body Česka: Trojanowicz 5, Indra 12, Benda 13, Klimeš 7, Roman, Vašina 16, libero Moník - Šotola 4, Janouch, J. Svoboda, Pastrňák. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Maďarska: Varga 12, Horváth 9.