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Volejbalisté začali Evropskou ligu hladkým vítězstvím nad domácími Maďary

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  20:30
Suverénním vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezonu, v níž mají za cíl postup do vytoužené Ligy národů a úspěch na evropském šampionátu. Svěřenci Jiřího Nováka, kteří loni senzačně bojovali o bronz na mistrovství světa na Filipínách, porazili v Kecskemétu domácí tým 3:0 po setech 25:12, 25:21 a 25:17. Úvodní duel ovládli Češi za hodinu a čtvrt.

Český volejbalista Patrik Indra smečuje v utkání s Čínou. | foto: Volleyball World

Při chuti byl zejména smečař Lukáš Vašina, jenž útočil po spolupráci s nahrávačem Ondřejem Romanem se skvělou úspěšností 81 procent a zastavil se na 16 bodech, v nichž byla i dvě esa a jeden blok.

„Jsem moc rád, že jsme naším výkonem donutili domácí být neustále v defenzivně. I když začátky setů se ještě drželi. Ale my jsme výborně útočili a bez chyb, rozhodla také naše variace na servisu,“ hodnotil kouč Novák v nahrávce pro média.

Druhým soupeřem české reprezentace budou na úvodním turnaji v Maďarsku v sobotu Norové od 17:00, poté se představí domácím fanouškům 12. a 14. června v Jihlavě. Tam nastoupí proti Bosně a Hercegovině a Dánům.

V novém formátu Evropské ligy si Češi zahrají šest utkání základní části. Čtyři nejlepší celky si o titul zahrají v semifinálových a finálových dvojzápasech hraných systémem doma a venku na začátku července. Loni získali Novákovi svěřenci stříbro, dvakrát soutěž vyhráli (2004 a 2022) a mají také další stříbro a dva bronzy.

Evropská liga volejbalistů v Kecskemétu (Maďarsko)

Maďarsko - Česko 0:3 (-12, -21, -17)
Rozhodčí: Pop (Rum.), Adler (Maď.). Čas: 73 min. Diváci: 300.

Sestava a body Česka: Trojanowicz 5, Indra 12, Benda 13, Klimeš 7, Roman, Vašina 16, libero Moník - Šotola 4, Janouch, J. Svoboda, Pastrňák. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Maďarska: Varga 12, Horváth 9.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pardubice B vs. Jablonec BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Pardubice B vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
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