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Volejbalisté smetli Gruzii a v Evropské lize drží šanci na semifinále

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  16:05
Čeští volejbalisté na závěr Evropské ligy snadno přehráli Gruzii 3:0 po setech 25:5, 25:13 a 25:20 a v šestém utkání si připsali páté vítězství. Drží tak naději na semifinále, ale musejí spoléhat na zaváhání jednoho z dosud neporažených týmů Nizozemska, Finska a Izraele, které dnes poslední zápas ještě čeká.

Čeští volejbalisté mají radost z povedené akce. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Trenér Jiří Novák v duelu s domácím outsiderem, jenž v předchozích pěti duelech nezískal ani set, nechal jen na lavičce univerzála Patrika Indru i nahrávače Luboše Bartůňka. Češi i v pozměněné sestavě první sadu zcela ovládli a zvítězili drtivým dvacetibodovým rozdílem.

Na palubovku se pak dostali i další hráči z české lavičky, obraz hry se však příliš nezměnil. Semifinalisté loňského mistrovství světa měli i nadále velkou převahu, a přestože si v závěru třetího setu situaci trochu zkomplikovali, zápas s přehledem dotáhli k tříbodové výhře.

Po hodině a čtvrt ukončila utkání smeč univerzála Marka Šotoly, který si připsal 13 bodů. Ještě o čtyři více včetně devíti bodových bloků jich zaznamenal Štěpán Svoboda.

Evropská liga se v této sezoně hraje systémem společné tabulky pro všech 27 účastníků. V té se nyní Česko posunulo na druhé místo o bod za již jistého postupujícího Dánsko. Stoprocentní bilanci mají po pěti zápasech Nizozemci, Finové a Izraelci, kteří v případě výhry odsunou Čechy mimo postupové pozice.

Evropská liga volejbalistů v Tbilisi

Gruzie - Česko 0:3 (-5, -13, -20)
Rozhodčí: Savu (Rum.), Širinjan (Arm.). Čas: 73 min. Diváci: 150.

Sestava a body Česka: Š. Svoboda 17, Roman 1, Vašina 2, Klimeš 2, Šotola 13, Benda 1, libera Moník/Pavlíček - Trojanowicz 2, J. Svoboda 6, Pastrňák 7. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Gruzie: Zakaidze 7, Kamkamidze 6, Lazarašvili 4.

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