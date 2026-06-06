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Volejbalisté vyhráli i druhý zápas v Evropské lize, Nory porazili po obratu

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  20:37
Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy a v Kecskemétu si po domácích Maďarech poradili také s Nory. Se severským soupeřem sice ztratili první set, ale od druhé sady svěřenci Jiřího Nováka pod vysokou sítí dominovali a zvítězili 3:1.

Zamyšlený trenér Jiří Novák v osmifinále MS. | foto: Volleyball World

Český tým nezvládl ve vyrovnaném úvodním setu koncovku, potom ale začal potvrzovat jako semifinalista loňského mistrovství světa roli favorita.

Norové v každém dalším setu sice otevřeli skóre, ale Novákův výběr vývoj vždy záhy začal kontrolovat. Jeho lídrem byl autor 25 bodů Marek Šotola. Po hodině a 45 minutách si Češi vypracovali mečbol, při němž po dělovém podání Matěje Pastrňáka vytloukl norský blok Štěpán Svoboda.

Trenér Novák uznal, že v prvním setu byli Norové lepší v útoku. „Ve chvíli, kdy jsme se zlepšili a byli disciplinovanější na bloku, už jsme měli převahu, i když jsme se museli rvát o každý balon. Myslím si, že jsme dobře podávali, nutili Nory hrát vysoké míče. Ale měli jsme být ještě lepší. Každopádně, jak jsem už řekl, víme, že nás v Evropské lize budou čekat těžké chvíle, dnes jsme si jednu prožili, zvedli jsme se a to je to hlavní,“ uvedl kouč v tiskové zprávě svazu.

Univerzál Šotola si cenil toho, jak omlazený tým zápas zvládl. „Pomáhali jsme si navzájem a je z toho důležitá výhra a tři body. Rozdíl mezi naším výkonem v prvním a druhém setu asi udělala malá nervozita některých hráčů. Nicméně věřil jsem našemu týmu, že si prohraný první set vezmeme zpátky, což jsme udělali a zápas jsme urvali,“ řekl.

Volejbalisté začali Evropskou ligu hladkým vítězstvím nad domácími Maďary

Podle dalšího ze zkušených hráčů Milana Moníka obrat ukázal sílu týmu. „Myslím, že dnes jsme my staří podrželi mladé kluky, kteří nám to naopak vrátili skvělou hrou i v kritických situacích. Nezvládli jsme první set, ale pak se to otočilo, Jirka Benda měl sérii na servisu, Marek Šotola skvělá procenta na útoku. Pak jsme se rozehráli všichni a byl to týmový výkon. Ještě jednou bych chtěl vyzdvihnout ty mladé, kteří to dnes zvládli, i když to nebyla lehká situace. Museli jsme vyhrát. Za to jim patří velký dík a jedeme dál,“ doplnil.

Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem.

V novém formátu Evropské ligy si Češi zahrají na celkem třech turnajích šest zápasů základní části. Čtyři nejlepší celky se o titul utkají v semifinálových a finálových dvojzápasech hraných systémem doma a venku na začátku července. Loni získali Novákovi svěřenci stříbro, dvakrát soutěž vyhráli (2004 a 2022) a mají také další stříbro a dva bronzy.

Evropská liga volejbalistů v Kecskemétu (Maďarsko)

Česko - Norsko 3:1 (-23, 19, 14, 18)
Rozhodčí: Adler (Maď.), Stevanovič (Srb.). Čas: 1:35. Diváci: 100
Sestava a body Česka: Roman 2, Benda 15, Trojanowicz 7, Šotola 25, Vašina 7, Klimeš 9, libero Moník, Pavlíček - J. Svoboda, Indra 1, Janouch, Pastrňák 6, Š. Svoboda 1. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Norska: Kavli 19, Espeland 13

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