„Nezvládli jsme utkání střelecky,“ komentoval karvinský trenér Michal Brůna porážku s Partizanem. „Jeho brankáři (Trnavac a Zorić) měli osmnáct zákroků, což je obrovské číslo. Naši (Mokroš a Košťálek) měli osm. Musíme uznat kvalitu soupeřů. Hráli dlouho, hráli na čas, hráli pořád zleva doprava, čekali, nikam se netlačili. Zahráli velmi dobrý zápas.“
Karvinští sice vedli 2:0, ale utrhnout se nedokázali, byť hosté dali první gól až v páté minutě.
„Když jsme mohli mít náskok dva tři góly, neproměnili jsme trhák a shořeli na sedmičce,“ zmínil Michal Brůna dvě zaváhání Denise Harabiše krátce za sebou. „To se Denisovi málokdy stane. To jsem u něj neviděl snad nikdy. Byla to taková předpověď celého zápasu. Oni srovnali a šli do vedení a my už jen dotahovali.“
Brůnu mrzelo, že klíčoví karvinští hráči až na Jonáše Patzela a Ilju Blyzniuka nepodali standardní výkon. „Šance, které jsme si vypracovali, jsme neproměňovali. Bylo jich osmnáct, což je strašné číslo. K tomu jsme nedali čtyři sedmičky,“ upozornil Brůna. „V momentě, kdy jsme se mohli dotáhnout, dostali jsme nějakou blbou dvojku a byli jsme i ve čtyřech.“
Karvinský křídelník Pavel Bajer by neřekl, že Partizan byl o tolik lepší, aby v obou zápasech prohráli o čtyři góly. „Ale neproměňovali jsme šance,“ podotkl „Možná nám chyběla i větší koncentrace v obraně a dostávali jsme zbytečné dvouminutové tresty. To rozhodlo.“
Vyloučených bylo hodně, dvě minuty dostalo sedm domácích a osm hostujících hráčů. K tomu Strahunjovi Stankovićovi sudí už v první půli ukázali červenou kartu, takže musel na tribunu.
„Rozhodčí ale podali fantastický výkon, opravdu pískali velmi dobře,“ ocenil Brůna maďarskou dvojici Kristofa Altmara a Martona Horvatha.
„Hráči Partizanu sice odehráli odvetu odehráli ve čtyřech spojkách, ale měli sílu, uměli se prosadit jeden na jednoho, stříleli z dálky, mají dobrá křídla, silné pivoty,“ vypočítal Pavel Bajer. „Pro nás to jsou další cenné zkušenosti. Každá konfrontace se soupeřem ze zahraničí, navíc když vyhrál srbskou ligu, je k nezaplacení.“
Evropská liga házenkářů
2. předkolo, odveta
HCB Karviná - Partizan Bělehrad 26:30 (14:17)