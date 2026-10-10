Most v Evropské lize otočil s Petrovem, trenér děkoval brutální atmosféře

„Úleva a radost. Ukázaly jsme, že jsme lepší tým,“ odfoukla si Markéta Šustáčková, s osmi brankami nejlepší střelkyně střetnutí.
Černí andělé v první partii doplatili na žalostnou koncovku, ze 42 střel vytěžili jen 18 gólů a po porážce o čtyři branky museli v odvetě gumovat ztrátu. Pět minut před koncem prvního poločasu se jim to podařilo a do přestávky už utekly na +7. Ve zbývajícím čase už se nenechali vykolejit.
„V naší hale je brutální podpora, která nás nakopne. Divákům a atmosféře patří velký dík. Když jsme na začátku v sebe zapochybovali, vrátilo nás to zpátky,“ děkoval trenér Matěj Šustáček publiku, které čítalo 750 hlasivek.
Domácí sice rychle třikrát inkasovali, ale pak jejich obrana ztvrdla v beton a horkokrevné soupeřky měly problém ji prorazit.
„Ze začátku lehká nervozita, pak jsme se chytly. A poučily jsme se z utkání ve Skopje, že když nebudeme proměňovat šance, nedáme už hlavy dolů, ale naopak nahoru. Nezalekly jsme se a hrály jsme svoji hru,“ těšilo Šustáčkovou, trenérovu manželku, že družstvo zůstalo odolné.
Oproti úvodnímu utkání viděl kouč i další rozdíl. „Měli jsme k dispozici už dvě hráčky, které byly ideální na typ soupeřovy obrany, tedy Kostelnou a Ndiayeovou. Věděli jsme, že to bude psychicky náročné, začátek kousavý a s menší nejistotou. Ale našli jsme na obranu Petrova ideální sestavu a dokázali jsme se tam dostat. Dokonce jsme vyhnali jejich gólmanku z branky, to se nám ve Skopje nepovedlo,“ kvitoval Šustáček zlepšení v útočné fázi. „V postup jsem ovšem uvěřil až dvě minuty před koncem, já byl pořád napjatý.“
Setkání s jiným stylem bylo pro Anděly přínosné. „Makedonská házená je odlišná, hodně chtějí narušovat tempo, to nám udělali ve Skopje. My se jim podřídili, takže jedním ze základních cílů do odvety bylo, ať se oni podřídí naší hře. Tomu, v čem jsme nejjistější a nejlepší, což se povedlo,“ pochvaloval si šéf lavičky.
Soupeře pro 3. předkolo určí los. V posledních třech letech se Baníku nepodařilo kvalifikací do skupinové fáze Evropské ligy projít. Postupně vypadl v sezoně 2023/24 s francouzským Chambray Touraine, o rok později porazil Ankaru Yenimahalle, ale pak ho zastavil Dortmund, a loni nestačil na jiného francouzského soupeře Besancon.
„Uvidíme, kdo všechno bude v osudí. Z nasazených vím o Kynžvartu, to by nebylo špatné, neměli bychom to daleko,“ pousmál se Šustáček nad možností české konfrontace v Evropě.
Evropská liga házenkářek
2. předkolo, odveta
Baník Most - Gjorče Petrov 27:17 (16:9)