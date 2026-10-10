Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Most v Evropské lize otočil s Petrovem, trenér děkoval brutální atmosféře

Petr Bílek
  20:39
Hostující Bojana Kočevová při střelbě, brání ji Nataša Čorovičová.

Hostující Bojana Kočevová při střelbě, brání ji Nataša Čorovičová. | foto: MAFRA

Domácí lavička slaví, v čele fyzioterapeutka Monika Mocková.
S míčem Armina Isičová, brání ji Nataša Čorovičová z Mostu.
Domácí Markéta Šustáčková slaví gól.
Hostující Bojana Kočevová při střelbě, brání ji Nataša Čorovičová.
7 fotografií
Dohnat, předehnat, postoupit! Házenkářky Mostu úkol proti dvaadvacetinásobnému severomakedonskému mistrovi Gjorče Petrovu splnily, čtyřgólové manko z úvodní partie smazaly a po sobotní domácí výhře 27:17 prošly do 3. předkola Evropské ligy. V součtu dvojzápasu měly šest branek navrch.

„Úleva a radost. Ukázaly jsme, že jsme lepší tým,“ odfoukla si Markéta Šustáčková, s osmi brankami nejlepší střelkyně střetnutí.

Černí andělé v první partii doplatili na žalostnou koncovku, ze 42 střel vytěžili jen 18 gólů a po porážce o čtyři branky museli v odvetě gumovat ztrátu. Pět minut před koncem prvního poločasu se jim to podařilo a do přestávky už utekly na +7. Ve zbývajícím čase už se nenechali vykolejit.

„V naší hale je brutální podpora, která nás nakopne. Divákům a atmosféře patří velký dík. Když jsme na začátku v sebe zapochybovali, vrátilo nás to zpátky,“ děkoval trenér Matěj Šustáček publiku, které čítalo 750 hlasivek.

Domácí sice rychle třikrát inkasovali, ale pak jejich obrana ztvrdla v beton a horkokrevné soupeřky měly problém ji prorazit.

„Ze začátku lehká nervozita, pak jsme se chytly. A poučily jsme se z utkání ve Skopje, že když nebudeme proměňovat šance, nedáme už hlavy dolů, ale naopak nahoru. Nezalekly jsme se a hrály jsme svoji hru,“ těšilo Šustáčkovou, trenérovu manželku, že družstvo zůstalo odolné.

Oproti úvodnímu utkání viděl kouč i další rozdíl. „Měli jsme k dispozici už dvě hráčky, které byly ideální na typ soupeřovy obrany, tedy Kostelnou a Ndiayeovou. Věděli jsme, že to bude psychicky náročné, začátek kousavý a s menší nejistotou. Ale našli jsme na obranu Petrova ideální sestavu a dokázali jsme se tam dostat. Dokonce jsme vyhnali jejich gólmanku z branky, to se nám ve Skopje nepovedlo,“ kvitoval Šustáček zlepšení v útočné fázi. „V postup jsem ovšem uvěřil až dvě minuty před koncem, já byl pořád napjatý.“

Setkání s jiným stylem bylo pro Anděly přínosné. „Makedonská házená je odlišná, hodně chtějí narušovat tempo, to nám udělali ve Skopje. My se jim podřídili, takže jedním ze základních cílů do odvety bylo, ať se oni podřídí naší hře. Tomu, v čem jsme nejjistější a nejlepší, což se povedlo,“ pochvaloval si šéf lavičky.

Domácí lavička slaví, v čele fyzioterapeutka Monika Mocková.

Soupeře pro 3. předkolo určí los. V posledních třech letech se Baníku nepodařilo kvalifikací do skupinové fáze Evropské ligy projít. Postupně vypadl v sezoně 2023/24 s francouzským Chambray Touraine, o rok později porazil Ankaru Yenimahalle, ale pak ho zastavil Dortmund, a loni nestačil na jiného francouzského soupeře Besancon.

„Uvidíme, kdo všechno bude v osudí. Z nasazených vím o Kynžvartu, to by nebylo špatné, neměli bychom to daleko,“ pousmál se Šustáček nad možností české konfrontace v Evropě.

Evropská liga házenkářek

2. předkolo, odveta

Baník Most - Gjorče Petrov 27:17 (16:9)
Nejvíce branek: Šustáčková 8/2, Behenská 5, Zachová 4/1 - Rizoská 4, Guberinicová 4/1, Vrančičová 3. Diváků: 750. První zápas 18:22, postoupil Most.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Boston vs. PhiladelphiaHokej - - 10. 10. 2026:Boston vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.10
  • 8.50
  • 35.00
Poprad vs. ZvolenHokej - 10. kolo - 10. 10. 2026:Poprad vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 180.00
  • 800.00
Neapol vs. FrosinoneFotbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Neapol vs. Frosinone //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 4.40
  • 5.20
Brest vs. AngersFotbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Brest vs. Angers //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 3.60
  • 4.20
Lorient vs. Paris FCFotbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Lorient vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.00
  • 3.30
  • 2.00
Monaco vs. ToulouseFotbal - 6. kolo - 10. 10. 2026:Monaco vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.60
  • 4.40
  • 5.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Most v Evropské lize otočil s Petrovem, trenér děkoval brutální atmosféře

Hostující Bojana Kočevová při střelbě, brání ji Nataša Čorovičová.

Dohnat, předehnat, postoupit! Házenkářky Mostu úkol proti dvaadvacetinásobnému severomakedonskému mistrovi Gjorče Petrovu splnily, čtyřgólové manko z úvodní partie smazaly a po sobotní domácí výhře...

10. října 2026  20:39

Menšík vs. Cerundolo v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Šanghaj 2026

Jakub Menšík slaví výhru nad Američanem Benem Sheltonem ve druhém kole...

Jakub Menšík se ve 3. kole utká s neoblíbeným Franciscem Cerundolem, se kterým prohrál i před týdnem. Podaří se mu konečně uspět? Sledujte přímý přenos online.

10. října 2026  20:36

Nebylo to perfektní, ale zlepšujeme se, cítí Kováč. Co musí zlepšit Panoš?

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti Mladé Boleslavi

Do branky poprvé v ligové sezoně poslal dvaadvacetiletého Slováka Ťapaje, od první minuty dostal šanci i velký plzeňský talent Panoš. A když se při rozcvičce před zápasem zranil levonohý irácký...

10. října 2026  20:33

Slávisté rozdrtili dosud neporažené Pardubice. Houška zářil, jeho tým ne

Zleva Thomas Stanko, David Böhm a Vojtěch Hruban před utkáním Slavie Praha ERA...

Slávističtí basketbalisté uhájili i v šestém kole ligovou neporazitelnost. Na domácí palubovce na Královce zvládli duel s dosud rovněž bezchybnými Pardubicemi, po vyrovnané úvodní čtvrtině zvítězili...

10. října 2026  15:30,  aktualizováno  20:32

Chelsea zválcovala Bournemouth, Leeds prohrál s Arsenalem. Tottenham remizoval

Jordan Henderson (vlevo) a Cole Palmer z Chelsea slaví gól proti Bournemouthu.

Po dlouhé třítýdenní přestávce se vrací nejsledovanější fotbalová soutěž světa. Šesté kolo anglické Premier League vykopl mistrovský Arsenal, který se doma nečekaně trápil s Leedsem. Po otočce...

10. října 2026  13:30,  aktualizováno  20:30

Kolem Lombardie 2026: trasa, favorité, startovní listina a kde sledovat

Remco Evenepoel slaví výhru v 15. etapě Tour de France.

V sobotu 10. října 2026 se uskuteční jubilejní 120. ročník prestižního cyklistického závodu Kolem Lombardie (Il Lombardia). Poslední z pěti Monumentů sezony, přezdívaný „Klasika padajícího listí“,...

10. října 2026  20:29

Bohemians - Baník 1:0, bídná série Ostravy trvá. O výhře rozhodl hlavičkou Čermák

Sestřih zápasu
ilustrační snímek

Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v Chance Lize naposledy v srpnu. Neuspěli ani po reprezentační pauze. V desátém kole nestačili na Bohemians, Pražané po hlavičce Čermáka zvítězili 1:0. O druhý gól...

10. října 2026  17:30,  aktualizováno  20:26

Velká pardubická 2026 v TV: kde sledovat 136. ročník živě i online

Lenka Neprašová během kvalifikace na Velkou pardubickou.

136. ročník Velké pardubické se koná v neděli 11. října od 15:30. Sledujte tento i všechny ostatní dostihy v přímém přenosu u Tipsportu, navíc dostanete zajímavý bonus.

10. října 2026  20:16

Prohra s Viktorií Žižkov stála místo českolipského trenéra Mathausera

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

Fotbalisté České Lípy v 10. kole druhé ligy prohráli se Žižkovem 1:2. Nováček soutěže získal z posledních čtyř zápasů jediný bod a vedení na nepříznivé výsledky zareagovalo odvoláním trenéra Petra...

10. října 2026

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

10. října 2026  19:54

Zbrojovku sestřelil její odchovanec Růsek: Nehodilo by se, abych gól slavil

Jablonecký fotbalista Antonín Růsek.

V Brně fotbalově vyrostl, teď svému mateřskému klubu zasadil rozhodující ránu. Útočník Antonín Růsek se v 85. minutě zápasu desátého kola první ligy postaral o jediný gól Jablonce, který si ze...

10. října 2026  19:41

Velká cena Singapuru formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen bojuje s Georgem Russellem ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Singapuru, tradičním nočním závodem na městském okruhu Marina Bay. V našem přehledu najdete kompletní program závodního víkendu, výsledky,...

10. října 2026  19:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.