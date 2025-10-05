Černí andělé před vlastními fanoušky od počátku ztráceli. Poločas Mostečanky prohrály o šest branek a ve druhém zaostávaly až o devět. Nezachránil je ani nápor v závěru, po němž vyrovnaly na 26:26 a pak ještě na 28:28. Koncovku ale soupeř zvládl a postup do dalšího předkola, v němž se bude hrát o postup do skupinové fáze, zvládl.
Nejlepší střelkyní zápasu byla v dresu Baníku Veronika Andrýsková, jež dala 11 gólů. Markéta Šustáčková přidala šest branek. V týmu vítězek byla nejlepší Emilie Bellecová s pěti zásahy.
Odveta 2. předkola Evropské ligy házenkářek
Baník Most - ES Besancon (Fr.) 29:30 (12:18)