Nepovedená domácí odveta. Házenkářky Mostu vypadly v předkole Evropské ligy

  20:20
Házenkářky Mostu ztroskotaly v Evropské lize hned ve druhém předkole. České šampionky v duelu s francouzským Besanconem nedotáhly šestibrankové manko z úvodního zápasu na hřišti soupeřek, domácí odvetu prohrály po těsné koncovce 29:30 a se soutěží se loučí.

Veronika Andrýsková z Mostu zkouší zakončit v utkání proti Ferencvárosi. | foto: AP

Černí andělé před vlastními fanoušky od počátku ztráceli. Poločas Mostečanky prohrály o šest branek a ve druhém zaostávaly až o devět. Nezachránil je ani nápor v závěru, po němž vyrovnaly na 26:26 a pak ještě na 28:28. Koncovku ale soupeř zvládl a postup do dalšího předkola, v němž se bude hrát o postup do skupinové fáze, zvládl.

Nejlepší střelkyní zápasu byla v dresu Baníku Veronika Andrýsková, jež dala 11 gólů. Markéta Šustáčková přidala šest branek. V týmu vítězek byla nejlepší Emilie Bellecová s pěti zásahy.

Odveta 2. předkola Evropské ligy házenkářek

Baník Most - ES Besancon (Fr.) 29:30 (12:18)
Nejvíce branek: Andrýsková 11, Šustáčková 6/3, Řádová 4 - Bellecová 5, Mandretová 4, Zazaiová-Özilová 4/3. První zápas: 28:34, postoupil Besancon

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Aktualizujeme

Fotbalové derby vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou hru v přesile, když soupeř dohrával bez...

5. října 2025  17:36,  aktualizováno  20:33

Krejčí s Wolverhamptonem přidal další remízu, Haaland rozhodl o výhře City

Fotbalisté Crystal Palace ztratili jako poslední v Premier League neporazitelnost, když v 7. kole prohráli na hřišti Evertonu 1:2 gólem ve třetí minutě nastavení. Wolverhampton stále čeká na první...

5. října 2025  14:55,  aktualizováno  20:29

5. října 2025  20:20

ME v silniční cyklistice 2025: výsledky, jak si vedli Češi

Čtrnáct závodů nahuštěných do pěti dnů se jelo na mistrovství Evropy v silniční cyklistice. V letošním roce se konalo ve francouzské oblasti Drôme-Ardèche od 1. do 5. října 2025. Jaký byl...

5. října 2025  20:14

Teplo tentokrát nevadilo. Stále nevíme, kde se ta výkonnost vzala, zářil Russell

Velká cena Singapuru formule 1 nenabídla napínavou podívanou, zato přinesla pravděpodobně nejpřekvapivějšího vítěze letošní sezony. Mercedesu před závodem nevěřil nikdo, kurzy ho řadily až na čtvrté...

5. října 2025  19:56

Mikulenkův skvost, bučení na Zorvana. Asi fans zapomněli, kdo jim vyhrál pohár, říká

Ani Sparta, ani Slavia, ani Plzeň. Prvním přemožitelem Jablonce v nové sezoně Chance ligy jsou fotbalisté Olomouce. A přesně tohle Sigma potřebovala. K čemu by byl obstojný výkon v Konferenční lize,...

5. října 2025  19:38

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Aktualizujeme

Hokejisté Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci prohráli 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který zdolal...

5. října 2025  19:37

Marný boj. Nosková se otřepala z kanára, ale finále v Pekingu prohrála

Při premiéře ve finále turnaje elitní kategorie WTA 1000 ukázala Linda Nosková statečný výkon. Proti Amandě Anisimovové si vynutila rozhodující třetí set, nicméně titul nakonec nezískala. Se světovou...

5. října 2025  15:15,  aktualizováno  19:10

Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním...

5. října 2025  19:03

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  18:35

Nenasytný Pogačar. K duhovému dresu přidal i evropský titul, po dalším sólu

Mistrovství světa ovládl sólem dlouhým 66 kilometrů, na evropském šampionátu předvedl únik ještě o devět kilometrů delší. Tadeje Pogačara zkrátka ani duhový dres nenasytil v touze po oslňujících...

5. října 2025  17:09,  aktualizováno  18:25

Basketbalistky Žabin na úvod ligové sezony zvítězily v brněnském derby

Basketbalové vicemistryně Žabiny vstoupily do ligové sezony domácím vítězstvím 93:77 v brněnském derby nad KP. Hostující tým v repríze semifinále minulé sezony vyhrál první čtvrtinu o deset bodů...

5. října 2025  14:03,  aktualizováno  18:22

