Mrůzek si to nejlepší nechal na nedělní finálový den. Už předtím zahrál tři kola pokaždé za výborných 68 ran (-3), a tak šel do toho závěrečného se skóre -9 z děleného sedmého místa. To si po poslední rundě za 66 ran dokázal ještě o tři místa vylepšit.

Prvních 13 jamek finálového kola odehrál bez bogey. Na trojce, osmičce, devítce, jedenáctce a třináctce přidal k bezchybnému výkonu pět birdie. První zaváhání přišlo na tříparové čtrnáctce, kde Mrůzek zahrál už potřetí v turnaji bogey.

Hned na to ale zapsal 33letý český profesionál eagle na pětiparové patnáctce a na ní to naopak byla už čtvrtá rána v turnaji, kterou zde ubral ze svého skóre. V tu chvíli byl na děleném druhém místě, když před nim byl pouze nedostižný Jackson.

Mrůzek pak zahrál na osmnáctce druhou ránu do vody, ale i tady nakonec ukázal, v jak velké pohodě hraje, když si po dropu přihrál z 20 metrů jen na snadné doklepnutí do bogey. Pohoršil si sice o ránu na čtvrté místo, ale i tak se mohl radovat z parádně odehraného turnaje.

„Bylo to skvělé. Tohle jsem si přál, zahrát nízké skóre. Byl jsem pozitivní, věděl jsem, že na to hru mám. Šli jsme po tom, byli jsme s manželkou úplně jeden tým, věděli jsme, co děláme. Já jsem hrál uvolněně, patoval jsem skvěle, dával jsem tyčovky,“ hodnotil Mrůzek nadšeně finálové kolo.

„Hra byla..., neříkám bez chyby, ale šel jsem po tom 18 jamek. Věděl jsem, že se svou hrou dokážu ještě dostat nahoru. Nakonec pět pod par, bogey na osmnáctce, Aquaman, vem to čert. Málem jsem po dropu ještě zachránil par. Chip zůstal 20 centimetrů od jamky,“ popsal svou poslední skvělou ránu.

„Je to super, moje nejlepší umístění na HotelPlanner Tour a ještě doma. Určitě je to splněný sen,“ radoval se Mrůzek.

Víkend se na Kaskádě nevydařil druhému Čechovi, který prošel cutem. Jiří Zuska prošel do finálových kol po dvou rundách v paru přesně na ránu z děleného 60. místa, ale v sobotu zahrál 74 (+3) a v neděli 73 ran (+2). S celkovým skóre +5 obsadil dělené 69. místo.

Spokojený se svým výkonem nebyl Tadeáš Teťák. Ten byl po dvou kolech mezi nejlepšími a přál si útočit na vítěství, ale ani jemu se víkend nepovedl. V sobotu zahrál v paru a v neděli za +1. Dohrál tak na děleném 21. místě.

Přitom jeho nedělní první devítka byla výborná, na jedničce zahrál birdie a na devítce eagle bez jediného bogey. S těmi se mu ale roztrhl pytel ve skórkartě na druhé devítce, kde jich zahrál hned pět při jednom birdie.

„První devítka všechno super, přišel eagle, trpělivost se vyplatila. Ale potom jsem v podstatě spadl z Mount Everestu. Dal jsem na druhé devítce tři trojputty, katastrofa. Opustila mě i trpělivost a byl z toho nakonec nevydařený turnaj. Jdeme dál,“ hodnotil nejlepší slovenský profesionál.

Palmer Jackson jako vítěz turnaje Raiffeisenbank Golf Challenge na brněnském hřišti Kaskáda

Do finálového kola šli ve vedení se skóre -14 Angličan Joshua Berry a Američan Palmer Jackson. Zatímco první jmenovaný zahrál v neděli +3 a zamířil dolů až na dělené deváté místo, ten druhý předvedl famózní výkon, po kterém se radoval ze svého prvního vítězství v nováčkovské sezoně na HotelPlanner Tour.

Jackson přitom letos nepředváděl nijak oslnivé výkony. V devíti předchozích odehraných turnajích prošel jen čtyřikrát cutem, přičemž jeho nejlepší umístění bylo dělené 47. místo z únorového Cell C Cape Town Open. Brno ale 24letému Američanovi neskutečně sedlo a loučil se sním jako vítěz.