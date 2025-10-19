Florbalistky zakončily Euro Floorball Tour vítěznými nájezdy, zdolaly Švýcarky

České florbalistky porazily v závěrečném vystoupení na Euro Floorball Tour v Churu domácí Švýcarsko 5:4 po samostatných nájezdech a skončily s pěti body třetí. Gólem a asistencí se na tom podílela Barbora Husková. Turnaj byl pro tým kouče Lukáše Procházky generálkou na domácí mistrovství světa, které se bude konat od 6. do 14. prosince v Brně a Ostravě.

Pavlína Bačová (vpravo) se snaží bránit švýcarskou soupeřku v zápase o bronz na mistrovství světa. | foto: Martin Flousek / www.ceskyflorbal.cz

Skóre otevřel v čase 4:14 český tým. Po přihrávce Huskové zpoza branky se trefila Linda Fuchsová. Domácí tým odpověděl v 16. minutě v přesilové hře při vyloučení Šárky Staňkové díky brance Céline Stettlerové. Češky se při trestu Nathalie Spichigerové ze závěru první části neprosadily a ve 23. minutě otočila stav Seraina Fitziová.

Za 78 sekund vyrovnala Pavlína Bačová a za dalších 37 vteřin po přihrávce Nikoly Štekerové poslala Procházkův výběr do vedení Husková. Za minutu se Češky radovaly opět a pas Michaely Kubečkové zpoza branky proměnila Staňková. Ve 28. minutě snížila Spichigerová.

Švýcarky, které v předchozích zápasech porazily Švédsko 5:4 a Finsko 5:1, vyrovnaly 32 sekund před koncem v power play díky Marcii Wickové. V rozstřelu se za český tým prosadily Karolína Klubalová, Anna Brucháčková, Michaela Mechlová a Nela Jiráková. Za domácí uspěly jen Anja Wyssová a Isabelle Gerigová.

Euro Floorball Tour žen v Churu

Švýcarsko - Česko 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Stettlerová (Fitziová), 23. Fitziová (Stettlerová), 28. Spichigerová (Edizová), 60. Wicková (Fitziová) - 5. Fuchsová (Husková), 24. Bačová (Keprtová), 24. Husková (Štekrová), 25. Staňková (Kubečková), rozhodující sam. nájezd Mechlová. Rozhodčí: Schnellman, Vänskäová (oba Fin.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 721

Švédsko - Finsko 9:5 (4:0, 2:1, 3:4)

Juniorky:
Česko - Švýcarsko 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)
Konečné pořadí: 1. Česko 3 zápasy/6 bodů (skóre 14:8), 2. Finsko 3/6 (14:13), 3. Švýcarsko 3/3 (10:11), 4. Švédsko 3/3 (13:19)

Konečná tabulka:

1.Švýcarsko3201014:107
2.Švédsko3200116:126
3.Česko3110114:95
4.Finsko300038:210
