Florbalistky zakončily Euro Floorball Tour vítěznými nájezdy, zdolaly Švýcarky

Skóre otevřel v čase 4:14 český tým. Po přihrávce Huskové zpoza branky se trefila Linda Fuchsová. Domácí tým odpověděl v 16. minutě v přesilové hře při vyloučení Šárky Staňkové díky brance Céline Stettlerové. Češky se při trestu Nathalie Spichigerové ze závěru první části neprosadily a ve 23. minutě otočila stav Seraina Fitziová.
Za 78 sekund vyrovnala Pavlína Bačová a za dalších 37 vteřin po přihrávce Nikoly Štekerové poslala Procházkův výběr do vedení Husková. Za minutu se Češky radovaly opět a pas Michaely Kubečkové zpoza branky proměnila Staňková. Ve 28. minutě snížila Spichigerová.
Švýcarky, které v předchozích zápasech porazily Švédsko 5:4 a Finsko 5:1, vyrovnaly 32 sekund před koncem v power play díky Marcii Wickové. V rozstřelu se za český tým prosadily Karolína Klubalová, Anna Brucháčková, Michaela Mechlová a Nela Jiráková. Za domácí uspěly jen Anja Wyssová a Isabelle Gerigová.
Euro Floorball Tour žen v Churu
Švýcarsko - Česko 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:3, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. Stettlerová (Fitziová), 23. Fitziová (Stettlerová), 28. Spichigerová (Edizová), 60. Wicková (Fitziová) - 5. Fuchsová (Husková), 24. Bačová (Keprtová), 24. Husková (Štekrová), 25. Staňková (Kubečková), rozhodující sam. nájezd Mechlová. Rozhodčí: Schnellman, Vänskäová (oba Fin.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 721
Švédsko - Finsko 9:5 (4:0, 2:1, 3:4)
Juniorky:
Konečná tabulka:
|1.
|Švýcarsko
|3
|2
|0
|1
|0
|14:10
|7
|2.
|Švédsko
|3
|2
|0
|0
|1
|16:12
|6
|3.
|Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:9
|5
|4.
|Finsko
|3
|0
|0
|0
|3
|8:21
|0