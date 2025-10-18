České florbalistky na výhru nenavázaly. V druhém duelu na EFT podlehly Švédkám

České florbalistky podlehly ve druhém utkání na Euro Floorball Tour ve švýcarském Churu Švédsku 2:3 a nenavázaly na úvodní páteční vítězství nad Finskem 7:2. Proti úřadujícím světovým šampionkám si svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky připsaly v 44. vzájemném utkání 42. porážku. Na kontě mají také jednu výhru v nastavení a jednu remízu.

Karolína Klubalová v dresu české reprezentace | foto: fbcliberec.cz

Poslední duel na turnaji, který je generálkou na prosincové mistrovství světa v Brně a Ostravě, sehraje český tým v neděli od 16:30 proti domácímu Švýcarsku.

Švédky se ujaly vedení v polovině úvodní třetiny, kdy Wilma Johanssonová nadvakrát překonala Nikolu Příleskou. Česky se neprosadily v přesilovce, při vyloučení Moy Tschöpové navíc v oslabení zahrozila Moa Anderssonová. V 19. minutě zachytila špatnou rozehrávku Seveřanek Vendula Beránková a povedenou střelou vyrovnala na 1:1. Beránková mohla 11 sekund před koncem úvodní části i otočit skóre, ale její tečovaná střela do odkryté branky skončila na horní tyči.

V čase 26:26 už se Česky radovaly a po přihrávce Nikoly Šketerové z levého rohu překonala brankářku Lovisu Hedinouvou Karolína Klubalová. Jenže v polovině utkání vyrovnala z trestného střílení Johanssová. V 50. minutě po střele Matildy Lindgrenové rozhodla z dorážky Linnéa Hammarová. Švédky se ubránily při trestu brankářky Hedinové, která v závěrečné power play českých florbalistek podržela svůj tým i při střele Anny Brucháčkové.

Euro Floorball Tour žen v Churu

Česko - Švédsko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 9. Beránková, 27. Klubalová (Štekerová) - 10. Johanssonová (Hammarová), 30. Johanssonová trestného střílení, 50. Hammarová (Lindgrenová). Rozhodčí: Friemel, Hasselberg (oba Švýc.). Vyloučení: 0:2. Bez využití

19:00 Švýcarsko - Finsko.

Juniorky:
Česko - Švédsko 8:2 (1:1, 4:1, 3:0)

