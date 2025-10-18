České florbalistky na výhru nenavázaly. V druhém duelu na EFT podlehly Švédkám

Poslední duel na turnaji, který je generálkou na prosincové mistrovství světa v Brně a Ostravě, sehraje český tým v neděli od 16:30 proti domácímu Švýcarsku.
Švédky se ujaly vedení v polovině úvodní třetiny, kdy Wilma Johanssonová nadvakrát překonala Nikolu Příleskou. Česky se neprosadily v přesilovce, při vyloučení Moy Tschöpové navíc v oslabení zahrozila Moa Anderssonová. V 19. minutě zachytila špatnou rozehrávku Seveřanek Vendula Beránková a povedenou střelou vyrovnala na 1:1. Beránková mohla 11 sekund před koncem úvodní části i otočit skóre, ale její tečovaná střela do odkryté branky skončila na horní tyči.
V čase 26:26 už se Česky radovaly a po přihrávce Nikoly Šketerové z levého rohu překonala brankářku Lovisu Hedinouvou Karolína Klubalová. Jenže v polovině utkání vyrovnala z trestného střílení Johanssová. V 50. minutě po střele Matildy Lindgrenové rozhodla z dorážky Linnéa Hammarová. Švédky se ubránily při trestu brankářky Hedinové, která v závěrečné power play českých florbalistek podržela svůj tým i při střele Anny Brucháčkové.
Euro Floorball Tour žen v Churu
Česko - Švédsko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
19:00 Švýcarsko - Finsko.
Juniorky: