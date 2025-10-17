Druhý duel na turnaji, který je generálkou na prosincové mistrovství světa v Brně a Ostravě, sehraje tým kouče Lukáše Procházky v sobotu od 15:30 proti Švédsku.
Češky v úvodu zápasu nevyužily přesilovou hru při vyloučení Yamou Njaiové a v polovině první části se dostaly do vedení Finky. Z dorážky překonala Janu Christianovou Meri-Helmi Höynaläová. Ve 13. minutě odpověděla po přihrávce Anny Brucháčkové zpoza branky Kubečková, ale za 35 sekund český tým opět prohrával po trefě Sofie Mittentagové.
Procházkův výběr ovládl druhou část. Po 139 sekundách po dlouhém pasu Šárky Staňkové překonala Brucháčková v úniku Juulii Katajaovou bekhendovým blafákem. Ve 25. minutě po nabídce Karolíny Klubalové otočila stav Kubečková. V čase 32:35 skórovala Denisa Ratajová a v 38. minutě oslavila dnešní 23. narozeniny gólem Vanessa Rebecca Keprtová.
V 59. minutě ještě zamířila při power play do prázdné branky Staňková a 32 sekund před koncem pečetila nejvyšší výhru nad Finkami Linda Fuchsová.
Český tým slavil první vítězství nad Finkami od 8. září 2019, kdy vyhrál v přípravném utkání v Salu 5:4 po samostatných nájezdech. Dosud při třech výhrách v základní hrací době to vždy bylo jen o gól. Vedle šesti vítězství uhrály Češky tři remízy a připsaly si 48 porážek.
12:59. Kubečková (Brucháčková)
22:19. Brucháčková (Staňková)
24:09. Kubečková (Klubalová)
32:35. Ratajová (Keprtová)
37:26. Keprtová (Stůjová)
58:10. Staňková
59:28. Fuchsová (Husková)
10:39. Höynaläová (Vileniusová)
13:34. Mittentagová (Valtolaová)
Christianová (Příleská) – Jiráková, Beránková, Mechlová, Staňková, Štekerová, Stůjová – Kubečková, Fuchsová, Brucháčková, Gocová, Klubalová, Trojánková, Sikorová, Řepková, Ratajová, Husková, Bačová, Keprtová
Katajaová (Maaranenová) – Järvinenová, Laitilaová, Westerlundová, Mettäläová, E. Pietiläová, Pitkäkangasová, Kippiläová, Saariová – Piispaová, Njaiová, Hämäläinenová, Höynäläová, Valtolaová, Mittentagová, Vileniusová, Nordlundová, O. Pietiläová, Purhonenová
Počet diváků: 115