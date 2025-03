České házenkářky se v Euro Cupu utkají s Dánskem, Maďarskem a Tureckem

Česko bude na konci příštího roku pořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990, kdy hostilo mistrovství světa mužů. Ženské Euro se premiérově uskuteční v pěti zemích, zavítá i do Polska, Rumunska, Slovenska a Turecka. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.

Všechny pořadatelské země mají účast na závěrečném turnaji jistou stejně jako obhájce zlata Norsko, finalista minulého šampionátu Dánsko a bronzové Maďarsko. S dvěma ze tří medailistů z posledního kontinentálního mistrovství změří v Euro Cupu při své premiéře síly Češky, zbylým soupeřem ve druhé skupině bude Turecko.

Poháru se poprvé zúčastní osmička zemí. Euro Cup bude kopírovat kvalifikaci a bude se rovněž hrát systémem na odvety doma a venku. Začne v říjnu, první dva celky z každé skupiny se kvalifikují na finálový turnaj, který se uskuteční v září příštího roku.

„Myslím, že je to velmi dobrý model. Je to tím, že je dost organizátorů. Tento model nám dává obrovskou šanci utkat se s top soupeřem. Myslím, že bychom jinak náročně sháněli takové soupeře, aby s námi hráli nějaké přípravné zápasy. Pro náš mladý tým to bude výborná konfrontace s evropskou špičkou,“ řekl ve svazové nahrávce pro média slovenský trenér Tomáš Hlavatý, který nově vede českou reprezentaci s Danielem Čurdou.

„Ocitli jsme se ve velmi dobré společnosti. Máme tam Maďarsko, Dánsko, medailisty z posledního šampionátu. Myslím, že jsou favority skupiny. Ale my uděláme vše pro to, abychom s nimi odehráli co nejlepší zápasy a nějaký bodík ukradli,“ dodal.