Druhý náraz na favoritky. Házenkářky v Euru Cupu nestačily ani na Maďarsko

Autor: ,
  21:37
České házenkářky hladce prohrály i druhý zápas Euro Cupu pro již jisté účastníky mistrovství Evropy v příštím roce. Doma v Praze podle očekávání podlehly favorizovanému Maďarsku vysoko 20:31 a nespravily si náladu po středečním debaklu v Dánsku. Reprezentantkám k lepšímu výsledku nepomohlo ani pět branek kapitánky Veroniky Kafka Malé.
Česká házenkářka Kamila Kordovská střílí v zápase s Maďarskem.

Česká házenkářka Kamila Kordovská střílí v zápase s Maďarskem. | foto: Hana Vrbková (Česká házená)

Česká házenkářka Charlotte Cholevová pálí v zápase s Maďarskem.
České házenkářky před zápasem s Maďarskem.
Lavička českých házenkářek sleduje zápas s Maďarskem.
České házenkářky obléhají maďarskou branku.
7 fotografií

Národní tým poprvé v historii hraje Euro Cup díky tomu, že má jako spolupořadatel již jistou účast na ME v příštím roce a nemusí absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.

Vedle medailistek z posledního šampionátu Dánek a Maďarek je zbylým týmem v jedné ze dvou čtyřčlenných skupin Euro Cupu Turecko, s nímž se česká reprezentace utká ve dvou březnových duelech. Do finálového turnaje postoupí nejlepší dva celky.

Házenkářky v Euro Cupu utrpěly debakl v Dánsku. Realita našeho výkonu, hlesl kouč

Oproti středečnímu utkání v Dánsku se vrátila do sestavy kapitánka Kafka Malá. Šanci dostala také Vávrová. Před zápasem se před vyprodanou halou na Podvinném mlýně rozloučila s bohatou reprezentační kariérou bývalá kapitánka Iveta Korešová, která už bude pokračovat budou na klubové úrovni v Písku.

Češky po prohře 25:41 v Dánsku chtěly dalšího z favoritů více potrápit, ale i bronzový medailista z posledního evropského šampionátu byl viditelně nad jejich síly. Maďarky od úvodu dominovaly a už ve 14. minutě vedly po sérii pěti gólů 11:4.

Domácí outsider pak trochu zabral a v poločase šel do kabin se ztrátou 9:15. Po změně stran Češky dvakrát snížily na rozdíl pěti branek, ale více zdramatizovat průběh před necelými dvěma tisícovkami diváků nedokázaly. Závěr už opět patřil maďarskému favoritovi, který po třech třígólových šňůrách nakonec zvítězil dvouciferným rozdílem.

Český tým se chystá na mistrovství světa na přelomu listopadu a prosince. Za měsíc Hlavatého a Čurdovy svěřenkyně čeká poslední příprava před šampionátem, kterou bude turnaj v Rumunsku.

Turnaj házenkářek Euro Cup

skupina 2

Česko - Maďarsko 20:31 (9:15)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová - Kordovská 4, Andrýsková, Šustáčková 1, Poláková 1, Knedlová, J. Franková, Smetková 3, Vávrová 1, Holečková 1, Zachová, Kafka Malá 5, A. Kubálková, Jestříbková, Cholevová 4

Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 6, Kuczoraová 5, Vamosová 4. Rozhodčí: Prastalová, Balvanová (obě Bosna). Sedmimetrové hody: 0/0 - 3/1. Vyloučení: 4:1. Diváci: 1895 (vyprodáno)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nantes vs. LilleFotbal - 8. kolo - 19. 10. 2025:Nantes vs. Lille //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 40.00
  • 6.80
  • 1.12
AC Milán vs. FiorentinaFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2025:AC Milán vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.10
  • 1.60
  • 9.50
Detroit vs. EdmontonHokej - - 19. 10. 2025:Detroit vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.85
  • 3.40
  • 4.60
Getafe vs. Real MadridFotbal - 9. kolo - 19. 10. 2025:Getafe vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 13.00
  • 2.50
  • 1.75
Utah vs. BostonHokej - - 20. 10. 2025:Utah vs. Boston //www.idnes.cz/sport
20. 10. 01:00
  • 1.79
  • 4.40
  • 3.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Středoevropská rally 2025: program a výsledky třetího ročníku

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnali motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se závodlio na území České republiky, Německa a Rakouska. Výsledky...

19. října 2025  21:39

Druhý náraz na favoritky. Házenkářky v Euru Cupu nestačily ani na Maďarsko

České házenkářky hladce prohrály i druhý zápas Euro Cupu pro již jisté účastníky mistrovství Evropy v příštím roce. Doma v Praze podle očekávání podlehly favorizovanému Maďarsku vysoko 20:31 a...

19. října 2025  21:37

Karviná postupuje v Evropském poháru, souboj s Pančevem otočila v odvetě

Házenkáři Karviné otočili duel 2. kola Evropského poháru s Pančevem. Týden po porážce 27:29 v Srbsku vyhráli čeští mistři v domácí odvetě 33:25 a postupem do 3. kola napodobili extraligové rivaly...

19. října 2025  21:02

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

F1 ONLINE: Do závodu v USA startuje první Verstappen. Naváže na předchozí triumfy?

Sledujeme online

Úřadující šampion formule 1 zatím v Austinu vládne. Vyhrál sprintovou kvalifikaci, sprint i kvalifikaci na hlavní závod. Max Verstappen má ve Velké ceně USA další šanci snížit náskok jezdců McLarenu....

19. října 2025  20:40

Nedvěd o zlepšení Sparty: Není to magie. Odvahu nečekaného bitkaře ocenil i Trojan

Když viděl, jaký je o něj zájem, zprvu se mu příliš nechtělo. Býval zvyklý, že rozhovory připadnou někomu ze spoluhráčů. Nakonec plachý Michal Vitouch před novináře předstoupil. Popisoval nejen...

19. října 2025  20:34

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Coufal přihrál na druhý gól. Freiburg doma remizoval s Frankfurtem 2:2 a...

19. října 2025  20:08

Florbalistky zakončily Euro Floorball Tour vítěznými nájezdy, zdolaly Švýcarky

České florbalistky porazily v závěrečném vystoupení na Euro Floorball Tour v Churu domácí Švýcarsko 5:4 po samostatných nájezdech a skončily s pěti body třetí. Gólem a asistencí se na tom podílela...

19. října 2025  20:03

Liverpool doma prohrál s United, šlágr rozhodl Maguire. Aston Villa otáčela

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli šlágr 8. kola anglické Premier League a doma prohráli s trápícím se Manchesterem United 1:2. Byla to pro ně třetí ligová porážka v řadě a na čelo tabulky už ztrácí...

19. října 2025  14:50,  aktualizováno  19:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Basketbalistky USK deklasovaly SBŠ Ostrava, Hradec v derby porazil Trutnov

Basketbalistky USK Praha v duelu dosud neporažených celků deklasovaly v 5. ligovém kole 111:62 tým SBŠ Ostrava. Ten navzdory první prohře udržel vedení v tabulce, obhájkyně titulu ale mají odehráno o...

19. října 2025  13:38,  aktualizováno  19:28

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy...

19. října 2025  19:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.