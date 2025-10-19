Druhý náraz na favoritky. Házenkářky v Euru Cupu nestačily ani na Maďarsko

Národní tým poprvé v historii hraje Euro Cup díky tomu, že má jako spolupořadatel již jistou účast na ME v příštím roce a nemusí absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.
Vedle medailistek z posledního šampionátu Dánek a Maďarek je zbylým týmem v jedné ze dvou čtyřčlenných skupin Euro Cupu Turecko, s nímž se česká reprezentace utká ve dvou březnových duelech. Do finálového turnaje postoupí nejlepší dva celky.
Oproti středečnímu utkání v Dánsku se vrátila do sestavy kapitánka Kafka Malá. Šanci dostala také Vávrová. Před zápasem se před vyprodanou halou na Podvinném mlýně rozloučila s bohatou reprezentační kariérou bývalá kapitánka Iveta Korešová, která už bude pokračovat budou na klubové úrovni v Písku.
Češky po prohře 25:41 v Dánsku chtěly dalšího z favoritů více potrápit, ale i bronzový medailista z posledního evropského šampionátu byl viditelně nad jejich síly. Maďarky od úvodu dominovaly a už ve 14. minutě vedly po sérii pěti gólů 11:4.
Domácí outsider pak trochu zabral a v poločase šel do kabin se ztrátou 9:15. Po změně stran Češky dvakrát snížily na rozdíl pěti branek, ale více zdramatizovat průběh před necelými dvěma tisícovkami diváků nedokázaly. Závěr už opět patřil maďarskému favoritovi, který po třech třígólových šňůrách nakonec zvítězil dvouciferným rozdílem.
Český tým se chystá na mistrovství světa na přelomu listopadu a prosince. Za měsíc Hlavatého a Čurdovy svěřenkyně čeká poslední příprava před šampionátem, kterou bude turnaj v Rumunsku.
Turnaj házenkářek Euro Cup
skupina 2
Česko - Maďarsko 20:31 (9:15)
Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 6, Kuczoraová 5, Vamosová 4. Rozhodčí: Prastalová, Balvanová (obě Bosna). Sedmimetrové hody: 0/0 - 3/1. Vyloučení: 4:1. Diváci: 1895 (vyprodáno)