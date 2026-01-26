Dánští házenkáři míří do semifinále Eura, Francouzům se postup komplikuje

  21:44
Dánští házenkáři jsou prvními semifinalisty Eura, které spolupořádají. Úřadující olympijští vítězové a mistři světa porazili v předposledním utkání čtvrtfinálové skupiny I v Herningu 31:26 Německo a mají jistotu jednoho ze dvou postupových míst.
Johannes Golla z Německa se snaží zablokovat střelu dánského Mathiase Gidsela...

Johannes Golla z Německa se snaží zablokovat střelu dánského Mathiase Gidsela běham utkání házenkářského mistrovství Evropy. | foto: AP

Německý házenkář Johannes Golla zakončuje v pádu na bránu Dánska.
Imanol Garciandia ze Španělska zakončuje na francouzskou bránu.
Španělský házenkář Aleix Gómez se raduje z gólu.
Německý házenkář Nils Lichtlein slaví proti Dánsku.
Dánové se ve šlágru dne od soupeře definitivně odpoutali ve 40. minutě. Po slabším začátku se rozchytal jejich brankář Emil Nielsen, jenž si připsal celkem 14 zákroků a podruhé za sebou byl vyhlášen hráčem zápasu. Po osmi brankách si připsali Simon Pytlick a Mathias Gidsel.

O druhé postupové místo se ve středu utkají Francouzi s Němci, kterým bude stačit remíza. Obhájci titulu sice mají o dva body méně než Německo, nicméně výhra je pošle dál.

Francouzi si zkomplikovali situaci překvapivou porážkou 32:36 se Španělskem. Přemožitelé českého týmu ze základní skupiny především v prvním poločase předvedli množství chyb v útoku, nebyli dostatečně agresivní v obraně a do šaten šli s šestigólovým mankem (14:20). Po přestávce se Španělsku dokázali přiblížit maximálně na rozdíl jedné branky, na vyrovnání, natož obrat nedosáhli.

Španělsko je navzdory dnešnímu vítězství bez šance na postup stejně jako Norové a Portugalci, kteří se rozešli s remízou 35:35.

Euro házenkářů ve Švédsku, Dánsku a Norsku

Čtvrtfinálová část

Skupina I (Herning):
Portugalsko - Norsko 35:35 (17:18)
Španělsko - Francie 36:32 (20:14)
Dánsko - Německo 31:26 (13:12)

Tabulka skupiny I

1.Dánsko4301128:1176
2.Německo4301122:1216
3.Francie4202145:1404
4.Norsko4112132:1373
5.Portugalsko4112134:1423
6.Španělsko4103133:1372
Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

ONLINE: Everton - Leeds 1:1. Domácí se dočkali. Srovnání zařídil Barry

Sledujeme online
Thierno Barry z Evertonu uplatňuje své fyzické parametry před Bornauwem z...

Fotbalisté Evertonu v pondělní dohrávce 23. kola Premier League hostí Leeds. Utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

26. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  22:46

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

Sparťan Shore střílí gól proti Olomouci.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračovala i v pondělí. V předehrávce 46. kola Sparta na domácím ledě přivítala Olomouc. Oba týmy v tabulce dělily jen tři body. Utkání nakonec zvládli lépe...

26. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:43

Česká výprava na OH pokoří rekord, dodatečně se kvalifikovala lyžařka Negri

Sjezdovka v Bormiu, ilustrační snímek

Na zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo se dodatečně dostala alpská lyžařka Elisa Maria Negri, o čemž v pondělí informoval Český olympijský výbor. Česká výprava se tak po dalším...

26. ledna 2026  21:16

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

Spojení tenisu a luxusní módy. Sabalenková je novou tváří Gucci

Aryna Sabalenková se stala novou ambasadorkou italského módního domu Gucci....

Aryna Sabalenková má nové angažmá mimo tenisový kurt. Světová jednička se stala ambasadorkou italského módního domu Gucci a značka její premiéru pojala opravdu nepřehlédnutelně.

26. ledna 2026  19:03

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Poprvé po boku hvězd. Špindl otevřel mladým Češkám dveře ke světové elitě

Česká lyžařka Tereza Koutná ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

Tři roky čekala černá sjezdovka ve Svatém Petru, až se po ní znovu budou prohánět nejlepší lyžařky světa. V generálce technických disciplín na olympijské hry kromě hvězd v čele se superstar Mikaelou...

26. ledna 2026  18:53

Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

Sada medailí na zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě...

26. ledna 2026  17:23,  aktualizováno  18:02

Fotbalová Sparta bez příkras, dokument ze zákulisí míří do televize. Kde ho sledovat?

Sparťanská radost po úvodním gólu v utkání se Salcburkem.

Dokumentární série Up&Down, která nabízí otevřený pohled do zákulisí Sparty v sezoně, kdy se klub po 19 letech vrátil do fotbalové Ligy mistrů, míří do televize. Čtyřdílný projekt byl původně...

26. ledna 2026  17:55

Národní sportovní agentura má nového šéfa, po Šebkovi nastupuje Kovář

Náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Karel Kovář.

Karel Kovář byl jmenován novým předsedou Národní sportovní agentury. Je zkušeným akademikem v oblasti sportu i manažerem, řekl na tiskové konferenci po zasedání vlády ministr pro sport Boris Šťastný...

26. ledna 2026  17:47

Byla jsem spratek, vzpomíná mladá tenistka. Teď jí radí i idol Djokovič

Americká tenistka Iva Jovicová slaví postup do čtvrtfinále Australian Open.

Je nejmladší hráčkou elitní stovky, na konci prosince jí bylo teprve osmnáct let. A přesto už nějakou dobu válčí mezi dospělými. Tenistka Iva Jovicová aktuálně září na Australian Open, kde po...

26. ledna 2026  17:38

