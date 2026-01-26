Dánští házenkáři míří do semifinále Eura, Francouzům se postup komplikuje

Dánové se ve šlágru dne od soupeře definitivně odpoutali ve 40. minutě. Po slabším začátku se rozchytal jejich brankář Emil Nielsen, jenž si připsal celkem 14 zákroků a podruhé za sebou byl vyhlášen hráčem zápasu. Po osmi brankách si připsali Simon Pytlick a Mathias Gidsel.
O druhé postupové místo se ve středu utkají Francouzi s Němci, kterým bude stačit remíza. Obhájci titulu sice mají o dva body méně než Německo, nicméně výhra je pošle dál.
Francouzi si zkomplikovali situaci překvapivou porážkou 32:36 se Španělskem. Přemožitelé českého týmu ze základní skupiny především v prvním poločase předvedli množství chyb v útoku, nebyli dostatečně agresivní v obraně a do šaten šli s šestigólovým mankem (14:20). Po přestávce se Španělsku dokázali přiblížit maximálně na rozdíl jedné branky, na vyrovnání, natož obrat nedosáhli.
Španělsko je navzdory dnešnímu vítězství bez šance na postup stejně jako Norové a Portugalci, kteří se rozešli s remízou 35:35.
Euro házenkářů ve Švédsku, Dánsku a Norsku
Čtvrtfinálová část
Skupina I (Herning):
Tabulka skupiny I
|1.
|Dánsko
|4
|3
|0
|1
|128:117
|6
|2.
|Německo
|4
|3
|0
|1
|122:121
|6
|3.
|Francie
|4
|2
|0
|2
|145:140
|4
|4.
|Norsko
|4
|1
|1
|2
|132:137
|3
|5.
|Portugalsko
|4
|1
|1
|2
|134:142
|3
|6.
|Španělsko
|4
|1
|0
|3
|133:137
|2