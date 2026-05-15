Euforie Kynžvartu, házenkářky jsou ve finále. Cítíme obrovskou šanci, hlásí

Vyrovnaný průběh začaly domácí hráčky kolem dvacáté minuty otáčet na svoji stranu a Písku odskočily až na pět branek. V dalším průběhu si i díky brankářce Srpové udržovaly vedení a soupeřky pustily maximálně na rozdíl dvou branek.
„Konec prvního poločasu byl z naší strany trochu chaotický a nechaly jsme Písek stáhnout náskok. Máme mladý tým, který ještě nemá tolik zkušeností, takže to bylo znát. Ve druhém poločase už jsme ale dokázaly vedení poměrně dobře kontrolovat, hodně nám pomohla i gólmanka důležitými zákroky,“ hodnotilo křídlo Kynžvartu.
Po dvou letech se tak Kynžvart představí v boji o titul, který bude chtít premiérově získat. „Myslím si, že tato sezona je pro to jako stvořená. Uděláme maximum, abychom zlato konečně získaly. Výhodou může být i rozhodující zápas v domácím prostředí, což se ukázalo také v semifinále. To nám může hrát do karet, ale nechci to zakřiknout,“ upozornila Königová.
Finálovým soupeřem Západočešek budou překvapivě hráčky pražské Slavie, které v rozhodujícím semifinálovém duelu vyřadily až po sedmičkách Most. Ten bude chybět ve finále po dlouhých 13 letech! Série začíná už v sobotu, v chebské hale se první duel rozehraje v 19.15 hodin. „Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak bych mu opravdu nevěřila, protože jsme utrpěly nějaké ztráty. Ale myslím si, že tým se neskutečně doplnil a jsem na holky fakt pyšná za to, jak makaly,“ líčila brankářka Adéla Srpová.
„O to hezčí je, že naším soupeřem bude právě Slavia, která také omladila tým a má za sebou podobnou sezonu jako my. Čeká nás atraktivní finále a věřím, že můžeme dojít až na vrchol. Ta cesta ale bude dlouhá a těžká,“ připomíná Srpová.
Roli favorita odmítá i kouč Peter Sabadka. „Slavia je velmi kvalitní soupeř, už před sezonou jsem předpovídal, že bude aspirantem na titul. Pro nás je cenné, že jsme šli do play off jako nejlepší český celek, protože výhoda domácího prostředí je opravdu znát. I proto cítíme ve finále obrovskou šanci,“ konstatoval.