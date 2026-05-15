Euforie Kynžvartu, házenkářky jsou ve finále. Cítíme obrovskou šanci, hlásí

Petr Pánek
  7:51
O svůj historicky první český titul budou usilovat házenkářky Kynžvartu poté, co doma vyhrály rozhodující třetí semifinálový duel proti Písku 29:27 a celou sérii 2:1. „Bylo to ohromně náročné už jen tím, že se hrálo na tři zápasy. Po prvním utkání jsme věřily, že to ukončíme už v Písku, což se nepovedlo, ale doma jsme to naštěstí zvládly,“ líčila po utkání Kristýna Königová.

Kynžvartské házenkářky slaví v zápase interligy. | foto: Házená Kynžvart

Vyrovnaný průběh začaly domácí hráčky kolem dvacáté minuty otáčet na svoji stranu a Písku odskočily až na pět branek. V dalším průběhu si i díky brankářce Srpové udržovaly vedení a soupeřky pustily maximálně na rozdíl dvou branek.

„Konec prvního poločasu byl z naší strany trochu chaotický a nechaly jsme Písek stáhnout náskok. Máme mladý tým, který ještě nemá tolik zkušeností, takže to bylo znát. Ve druhém poločase už jsme ale dokázaly vedení poměrně dobře kontrolovat, hodně nám pomohla i gólmanka důležitými zákroky,“ hodnotilo křídlo Kynžvartu.

Po dvou letech se tak Kynžvart představí v boji o titul, který bude chtít premiérově získat. „Myslím si, že tato sezona je pro to jako stvořená. Uděláme maximum, abychom zlato konečně získaly. Výhodou může být i rozhodující zápas v domácím prostředí, což se ukázalo také v semifinále. To nám může hrát do karet, ale nechci to zakřiknout,“ upozornila Königová.

Finálovým soupeřem Západočešek budou překvapivě hráčky pražské Slavie, které v rozhodujícím semifinálovém duelu vyřadily až po sedmičkách Most. Ten bude chybět ve finále po dlouhých 13 letech! Série začíná už v sobotu, v chebské hale se první duel rozehraje v 19.15 hodin. „Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak bych mu opravdu nevěřila, protože jsme utrpěly nějaké ztráty. Ale myslím si, že tým se neskutečně doplnil a jsem na holky fakt pyšná za to, jak makaly,“ líčila brankářka Adéla Srpová.

Slavia v ráji. Házenkářský zázrak! zářil Čurda po vyřazení mosteckého hegemona

„O to hezčí je, že naším soupeřem bude právě Slavia, která také omladila tým a má za sebou podobnou sezonu jako my. Čeká nás atraktivní finále a věřím, že můžeme dojít až na vrchol. Ta cesta ale bude dlouhá a těžká,“ připomíná Srpová.

Roli favorita odmítá i kouč Peter Sabadka. „Slavia je velmi kvalitní soupeř, už před sezonou jsem předpovídal, že bude aspirantem na titul. Pro nás je cenné, že jsme šli do play off jako nejlepší český celek, protože výhoda domácího prostředí je opravdu znát. I proto cítíme ve finále obrovskou šanci,“ konstatoval.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Česko - Dánsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Roman Červenka v osmfinále olympijských her.

Na loňském mistrovství světa se postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu. Nevyzpytatelné Dánsko je prvním soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku....

15. května 2026  8:20

Hertl asistoval u postupu přes Dostála, Dobeš vychytal Montrealu mečbol

Útočník Tomáš Hertl z Vegas se raduje z branky svého týmu v utkání s Anaheimem.

Hokejisté Vegas zvítězili 5:1 na ledě Anaheimu a slaví postup do finále Západní konference play off NHL, kde se utkají s Coloradem. Jednou asistencí se na tom podílel i ve třetím zápase za sebou...

15. května 2026  7:15,  aktualizováno  8:06

Tomášek o námluvách s Pardubicemi: Měly jasnou vizi, složení týmu se mi zamlouvalo

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

V temných dobách, kdy v Pardubicích v seniorském hokeji začínal, představoval coby talentovaný a šikovný mladík jeden z mála prvků, které nervózním a trudnomyslným fanouškům Dynama zvedaly náladu....

15. května 2026  8:02

Čechová se zranila, Hamzová nenastoupila. Minnesota vydřela v WNBA druhé vítězství

Emma Čechová z Minnesoty se v utkání proti Dallasu zranila.

Basketbalistka Emma Čechová nedohrála kvůli zranění čtvrteční utkání WNBA, ve kterém Minnesota vyhrála v Dallasu 90:86 a ve třetím zápase sezony si připsala druhou výhru. Eliška Hamzová, druhá Češka...

15. května 2026  7:57

Vingegaard není neporazitelný. Koho semele Blockhaus, první horský test Gira?

Jonas Vingegaard v první etapě Gira.

Blockhaus. Není to Stelvio nebo Zoncolan, přesto i on je ikonickou horou cyklistického Gira. Na žádné jiné stoupání v Apeninách se závod nevydává tak často jako právě sem. Na místo usazené hluboko v...

15. května 2026  6:30

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

15. května 2026

Hokej je středobodem naší země, míní Bouček. A MS v Praze? Emočně nejsložitější

Premium
Libor Bouček

Moderoval spoustu sportovních akcí. Nejemotivnější bylo pražské mistrovství světa v roce 2024, kde domácí hokejisté získali zlato. Zažil atmosféru v O₂ areně, s mnohými reprezentanty se dobře...

15. května 2026

Trenéři zapsali na soupisku dvacet dva jmen. Chybí Mandát, Ščotka a Kváča

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už předem hlásil, že ve čtvrtek musí na soupisku pro mistrovství světa zapsat patnáct jmen do pole. Nakonec jich trenér hokejové reprezentace Radim Rulík oznámil hned dvacet. A k nim dva brankáře....

14. května 2026  22:20

Nečas přestoupil na prestižní South Carolinu, jde do boje s Kentucky i Floridou

Jakub Nečas z Duquesne se raduje v zápase s Brigham Young University.

Jakub Nečas přestoupil v rámci amerického univerzitního systému z Duquesne University na University of South Carolina, která působí v Southeastern Conference (SEC). „Je to jedna z nejsilnějších...

14. května 2026  20:57,  aktualizováno  21:57

Po domácím MS výrazně roste zájem dívek o hokej. Motivací je i účast na olympiádě

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

Po loňském mistrovství světa v ledním hokeji žen v ČR výrazně vrostl zájem děvčat o tento sport. Roste už od olympiády v Pekingu v roce 2022.

14. května 2026  20:24

Žádné bajky a pohádky. Komentátoři o MS, přenosech i Jágrově slavném „po zápase“

Premium
Pro Petra Kadeřábka a Františka Kunu (zleva) se šampionát ve Švýcarsku stane...

V něčem je jejich vztah podobný jako u hráčů na ledě. Taky si musejí rozumět a dobře se doplňovat. Případně rychle vycítit, kdy je ten druhý v nouzi a potřebuje pomoct. Nejlépe tak, aby to posluchači...

14. května 2026

Mohlo by Vás zajímat

