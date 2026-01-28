Estonsko přišlo o ME v šermu, odmítlo na něj vpustit Rusy a Bělorusy

Vedení FIE v listopadu zmírnilo podmínky pro to, aby šermíři z těchto zemí mohli navzdory ruské invazi na Ukrajinu startovat jako neutrální sportovci v mezinárodních soutěžích. „Původně se sportovci z Ruska a Běloruska mohli účastnit individuálních disciplín s neutrálním statusem, pokud nebyli spojeni s armádou. Později byl tento požadavek zrušen. Teď ten sportovec může být členem (ruských) ozbrojených sil,“ uvedl generální sekretář estonského šermířského svazu Aivar Paalberg.
Tallinn se na pořádání mistrovství Evropy chystal od roku 2024. FIE o změně dějiště rozhodla 14. ledna a v minulých dnech se informace dostala na veřejnost.
„Estonsko nemůže poskytnout záruku, že všem, kteří se chtějí zúčastnit mistrovství Evropy v šermu, bude umožněno vstoupit do země. Postoj vlády byl jasný. Sportovci z agresorských států víza nedostanou. Platí nulová tolerance a výjimky neexistují,“ řekl náměstek generálního tajemníka ministerstva pro sport Raido Mitt stanici ERR.