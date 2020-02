Projet všechny branky nejrychleji! Strategii mám vždy stejnou, říká Ledecká

Nejlepší kariérní výsledek na super-G v závodu Světového poháru.

Posun mezi prvních deset lyžařek průběžného pořadí.

Dosažení bodové mety, která jí umožňuje nastoupit ve finále lyžařského seriálu v Cortině d’Ampezzo do všech disciplín.

To všechno jen potvrzuje, že Ester Ledecká má za sebou další povedený závod. Navzdory menší ztrátě, kterou nabrala v úvodní pasáži superobřího slalomu v italském středisku La Thuile, znovu odvážně proháněla ty nejlepší soupeřky a se prodrala až na konečné šesté místo.

„Je to trochu k zamyšlení, když se snowborďačka dostane mezi top deset lyžařek na světě,“ pravila v cíli.

O čem ještě hovořila pro agenturu, která ji zastupuje?

O svých dojmech ze závodu.

„Docela mi to dnes sedlo. Potvrzuje se, že se začínám na lyžích rozjíždět. Mám ze závodu radost, je to další skvělý výsledek.“

O strategii, s níž do závodu šla.

„Moje strategie je pokaždé stejná: projet všechny branky nejrychleji ze všech a cpát to dopředu, jak to jen jde. Dostala jsem vysoké číslo, ale to neřeším, nevymlouvám se na to. I s ním musím zajet nejlepší jízdu, jaké jsem schopná.“

O postupu mezi nejlepších deset lyžařek ve Světovém poháru.

„Sezona ještě nekončí, stále je před námi pár závodů. Každopádně mám z jejího vývoje velkou radost. Hlavně jsem si vyjela 500 bodů, což mi umožní ve finále Světového poháru v Cortině jet všechny disciplíny. To byl můj cíl.“

O sázce s trenérem Tomášem Bankem.

„Vsadili jsme se před Crans Montanou, že když se mi podaří sjet těch 500 bodů, tak na finále při prohlídce trati se svlékne do kombinézy a bude tam jako slalomář. Je to pro mě obrovský bonus, na který se moc těším. Jde vidět, že mi vůbec nevěřil.“

O přísnějších opatřeních v La Thuile kvůli koronaviru.

„Nemohu říci, že by to pro nás byla komplikace. Naopak je to pro nás jednoduší - neděláme rozhovory s novináři, ale rovnou nás odvezli do hotelu, kde jsme uzavření jak v karanténě. Trochu to připomíná olympijské prostředí. Sice to je zvláštní, ale taková je situace. Lidi ji, podle mě, zvládají dobře.“