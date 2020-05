Rivalové z Czech Bowlu si to rozdají v play off esport. I v televizi

V Paddock lize amerického fotbalu jsou Prague Lions a Ostrava Steelers velcí rivalové. Vyrovnané bitvy podtrhlo loňské finále, ve kterém se oba týmy střetly o titul a pražský tým vyfoukl Ostravě vítězství na jejich hřišti. Teď se rivalita přesunula z hřiště i do virtuální ligy. V rámci prvního ročníku eligy se Lions a Steelers střetnou v semifinále.

Podle Lukáše Růžka z Prague Lions ale rivalitu ze hřiště u eligy nevnímá: „Za mě je to soupeř jako každý jiný. Nevím, jak to vnímají ostatní, ale já beru eligu jako zpestření.“

V základní části skončili Lions i Steelers s bilancí čtyř výher a jedné porážky. Ta přišla shodně od Přerov Mammoths. Růžek prohry proti Mammoths bere sportovně. „Nemyslím si, že jsou favorité. Na této úrovni, kdy nikdo z nás není esport hráčem a každou chvíli se člověk umáčkne, se může stát cokoliv.“

Mammoths, nováček Paddock ligy ze hřiště, si u konzole vedl famózně. Své soupeře doslova drtil. Výhra nad Lions a Steelers tak dodává Přerovu sebevědomí. „Určitě jsme ve větší psychické pohodě, ale nechceme nic podcenit,“ ujišťoval přerovský Radim Dohnal, na hřišti ofenzivní koordinátor Mammoths.

V Přerově mají po základní části nejvyšší cíl, ale ví, že se musí mít na pozoru. „Vstupujeme do play off se vším respektem, protože každý zápas je jiný a stát se může cokoliv. Každopádně vyhrát titul je náš cíl,“ potvrdil Dohnal.

Přerov se nejprve utká v semifinále s Ústí nad Labem Blades, kteří postoupili na poslední chvíli. Stačila jim na to bilance dvou výher a tří porážek. Teď se střetnou s dominantními Mammoths. Roli outsiderů si v Ústí uvědomují. „Určitě to kluci umí hrát mnohem lépe než my. Do semifinále jsme se dostali s odřenýma ušima, ale stát se může cokoliv a můžeme jedině překvapit,“ uvedl ústecký Jakub Imr.

Profesionální studio

Česká asociace amerického fotbalu domluvila na play off spolupráci se společností Grunex, která patří v Česku k úplné špičce v organizování esport akcí. Play off se odehraje v sobotu 30. května v profesionálním studiu v Praze. Na hráče čeká aranžmá, na které jsou fanoušci esportu zvyklí.

„Je skvělé, že se podařilo asociaci tohle zařídit,“ radoval se Imr. „Do studia se těšíme. Bude super, že se tam všichni uvidíme,“ dodal.

Pro většinu hráčů to bude první zkušenost s esportem ve studiu. Ostříleným borcem je ostravský Daniel Bria. Ten má za sebou již několik turnajů v kopané (FIFA) a má ve své sbírce i republikový titul. „Pro kluky, kteří nejsou zvyklí na to, že na ně míří kamery a podobně, to určitě nebude lehké. Jsem zvědavý, jak se s tím kluci poperou.“

To, že jiné prostředí může hrát roli, Dohnal připustil. „Přeci jen v domácím prostředí hraju ve větší pohodě. Každopádně se na to moc těším,“ dodala opora přerovského týmu. To Imr si tlak ze studia nepřipouští. „Myslím, že výkon to nějak zvlášť neovlivní.“

Podobně je na tom i známý pohodář Růžek. „Těžko říct, jestli mě to ovlivní. Pohodlí gauče doma v obýváku to nebude,“ dodal s úsměvem.

Extra týden příprav

Semifinalisté mají čas se na klíčové duely pořádně připravit. Mezi posledním zápasem základní části a play off je dvanáct dní. „Zahrajeme si s klukama proti sobě, ale to bude asi tak všechno,“ poodkryl plán ústecký Imr. „Určitě se pokusíme něco zajímavého vymyslet,“ vyhlásil ostravský Bria.

Dokáže velezkušený hráč esportu Bria dotáhnout Ostrava Steelers k titulu? Nebo se budou radovat dosud neporažení Mammoths?

Bez šance nejsou ani Lions, kteří by k zisku posledního titulu ze hřiště přidali i ten z konzole.

Vítěze prvního ročníku eligy v americkém fotbale budeme znát v sobotu 30. května. A potom zase zpátky na trávníky. Paddock liga se má nového plánu rozběhnout v polovině srpna.