Porazil Alonsa, teď se Čech chystá ve virtuálních závodech i na Verstappena

A právě na jednom z nich byl rychlejší než zmíněný Alonso či Rubens Barrichello, někdejší doyen F1. „Jenže oni jsou spíše hobby jezdci, kteří závodí ve volných chvílích pro radost, takže se vůbec nechci chlubit, že jsem je porazil. Pro ně je to už opravdu jen zábava. Ale takový Max Verstappen a Lando Norris jsou na jiné úrovni. Uvidíme, jak se nám proti nim bude dařit,“ říká Podstata.

To, že mluví v množném čísle a budoucím čase, má vysvětlení. Společně s Martinem Sirotkem závodí za tým Entropiq v prestižním šampionátu 24H Series, ve kterém rovněž působí Verstappen a Norris. A právě proti pilotům z formule 1 by se Češi měli postavit na konci února, tedy v době, kdy Nizozemec může být už úřadujícím světovým šampionem. „On je opravdu někde jinde jak v F1, tak v eRacingu, který má pouze jako doplňkovou aktivitu. A stejně v ní drtí konkurenci,“ ví Podstata.

Ale dost podobně je na tom z českého pohledu také on. Teprve před dvěma lety si koupil domů závodní volant a začal brát eRacing vážně. Nyní už jako čerstvý a suverénní mistr republiky v Mercedes-Benz Virtual GP sbírá úspěchy i ve světové konkurenci. A kdekdo se jeho rychlému progresu diví.

„Mně lidé říkali, že ve mně talent vidí, ale asi se nečekalo, že mi to půjde tak dobře. Pracoval jsem se zahraničními jezdci, kteří mi hodně pomohli. Samozřejmě si člověk musí tréninky s nimi zaplatit. Takže bych řekl, že je to kombinace tréninku a talentu. Ani já sám jsem nečekal, že bych mohl mít takové výsledky i ve světové konkurenci,“ vysvětluje.

Ano, mnozí skeptici se na virtuální závodění dívají jen na jakési „hraní“, jenže ono vyžaduje dokonalou přípravu. A třeba piloti F1 považují trénink na simulátoru za základ své profese. „Před závody si procházíme video, načteme brzdné body, nastudujeme trať s tím, jak projíždět zatáčky. Postupně potom na trati přidáváme, abychom se dostali do nejvyšší rychlosti. Myslím si, že taková příprava je podobná reálnému závodění. Nám ale samozřejmě chybí přetížení. Z pohledu psychické náročnosti se to ale dá srovnat s realitou,“ tvrdí Podstata.

Už mnohokrát se stalo, že člověk, který vynikal v eRacingu, si následně vyzkoušel i reálné závodění a nebyl vůbec špatný. Rád by to otestoval také Podstata, který má v plánu zkusit nějaký amatérský závod na okruhu v Mostě či Brně. „Podle časů bych pak viděl, jestli to má cenu dále zkoušet. Je potřeba si ale uvědomit, že v realitě člověka ovládá i strach, protože pokud nabouráte na počítači, tak se nic neděje. Když nabouráte v reálu, tak jde o zdraví a u menších kolizí o peníze, protože závodní auto není levné.“

Abyste si představili, jak jeho „kokpit“ je složen z volantu, pedálů a tří obrazovek, které umožňují, že vidí kolem celého auta. Zlepšuje mu to přehled na dráze i nájezd do zatáček. „Vždy říkám, že opravdový simulátor mají jen ty největší společnosti jako Ferrari nebo třeba Mercedes, protože na něj mají finance. Na druhou stranu i tři obrazovky a dobrý formulový volant dokážou člověka vtáhnout do děje,“ líčí.

Virtuální závodění, stejně jako celé odvětví esports, výrazně nakopla pandemie, kdy především při loňském jarním lockdownu to byl jediný druh sportovní zábavy, který byl živě k vidění. To pomohlo i odměnám pro hráče a jezdce. Navíc oproti „střílečkám“ a jiným hrám je eRacing stravitelnější a pochopitelnější pro starší generaci.

„Třeba oproti Counter Striku byl eRacing opomíjený, ale pandemií se celá scéna zpopularizovala a přibylo hodně jezdců. S tím začaly růst odměny za vítězství v závodech, a tím pádem i platy pro jezdce. Zatím je eRacing v plenkách, ale může být mnohem populárnější. Dnes ti nejlepší jezdci se mohou virtuálním závoděním živit.“

A jak dlouho se dá eRacing na špičkové úrovni provozovat? Podstata odhaduje, že do čtyřicítky. „Pokud to má člověk v hlavě srovnané, tak může vydržet dlouho, protože reflexy nejsou tak důležité jako v jiných hrách. Problém je ale v tom, že pokud máte třeba rodinu, tak máte priority někde jinde. To se může časem změnit, pokud budou hráči lépe placení. Na druhou stranu, pokud jezdíte hlavně pro zábavu, tak není věk určující. Vždyť eRacing začal bavit i mého tátu.“