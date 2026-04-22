Řeč je o Enhanced Games, v doslovném překladu Vylepšených hrách, ve volném si nicméně přívlastek můžete klidně nahradit slůvkem Dopingových.
Jejich premiérový ročník se přiblížil. Přesně za měsíc se ve městě hříchu ukáže, co by obnášelo závodění bez soupisu zakázaných podpůrných prostředků. Soutěžit se bude v plavání na 50 a 100 metrů volným způsobem a motýlkem, v atletických sprintech na 100 metrů a krátkých překážkách či ve vzpírání v trhu a nadhozu.
Utkat by se mělo padesát sportovců, mezi nimiž ční nejvýš jméno trojnásobného sprinterského mistra světa a dvojnásobného olympijského medailisty Freda Kerleyho.
Vyloučené jsou rekreační drogy a narkotika, jinak je ale škála pestrá.