Zápasnice Pelechová o zákazu sportu: Naučila jsem se vypnout

Eliška Pelechová s Danielou Librovou se mohly připravovat už po dřívějším rozvolnění vládních opatření pro profesionály a vrcholové sportovce. Byly za to rády, ale k ideálu to mělo daleko. „Nebudu lhát, bylo to depresivní,“ přiznává Pelechová, 25letá bojovnice, která se zaměřuje na thajský box a MMA.

Necelý měsíc byli sportovci bez zázemí, od 4. listopadu mohli profesionálové trénovat i soutěžit. Akcí se ale uskutečnilo minimum. Bojové sporty nebyly výjimkou. „Chodila jsem sice běhat, ale když člověk za celou dobu nikoho nepotká, je to zvláštní,“ komentuje.

Udržovat se v kondici bylo třeba i přes chladnější počasí. „Běhám po stezce z Budějovic na Hlubokou a zpět, tedy 21 kilometrů. Ale někdy i méně, jenom do Českého Vrbného nebo ve Stromovce. Rozhoduje nálada, někdy mě nebaví ani poslouchat stále stejné písničky,“ uvádí.

Pro sportovní přípravu má Pelechová nového parťáka. K 25. narozeninám dostala psa. „Brzy budeš běhat se mnou, viď, Rozárko,“ podrbe svého pejska za uchem.

Sportovní výkonnost šla ale v nucené pauze dolů. Kromě výpadku tréninků hrála roli psychika i absence sparingpartnerů. „Sport je v tom odlišný. Za dva měsíce bez tréninku formu prostě ztratíte. Na druhou stranu mě to i něco naučilo. Jsem zvyklá trénovat pořád, skoro nikdy nemám dost. Ale teď jsem dokázala občas vypnout,“ hledá pozitiva přední česká bojovnice.

Dlouhé období bez duelu odradilo Pelechovou i od zlepšování dílčích úderů či techniky boje. „Prokrastinovala jsem. Neměla jsem chuť nic dělat. Chyběl mi cíl nebo zápas, na který bych se připravovala. Snad už bude brzy jasno, kdy přijdou zápasy,“ přeje si hvězda nejlepšího budějovického klubu.

Talentovaná Jihočeška ale ani na chvíli nezapochybovala nad pokračováním své kariéry. „Spíš právě naopak. O to víc se teď těším do tělocvičny, až se všechno vrátí k normálu,“ hlásí.

To by částečně mělo nastat nyní, kdy se po rozvolnění vládních opatření může vrátit na uzavřená sportoviště maximálně deset osob. I při sportování by však měli mít všichni zakrytá ústa a nos, což je žhavým tématem diskusí poslední dnů.

Bojovnice a zápasnice Eliška Pelechová

„Už se těším, až se do gymu vrátí všichni a dočkáme se i normálních tréninků. Zároveň se také otevřou obchody, tak si nakoupím dárky. Udělám si radost a koupím si něco na sebe. V první řadě legíny, protože mi pejsek skoro všechny roztrhal. Hned dnes půjdu ke kadeřnici,“ říká s úsměvem.

Jak vlastně vypadá běžný trénink profesionální MMA bojovnice? „Rozcvičím se, zahřeju. A pak záleží, na co je trénink zaměřený. Buď se chystám v postoji na thajský box, nebo na zemi na MMA. Cvičíme i sílu a dynamiku. Něco zvládnu sama, ale většinou potřebuju sparing,“ popisuje přípravu pod svým šéftrenérem Michalem Novákem.

Sestavuje jídelníčky

Kromě toho se Eliška Pelechová věnuje i trénování ostatních. Při zákazu společné přípravy plánovala online lekce zejména pro dívky a děti. „Nakonec jsme to odložili. Brzy ale chceme znovu začít společně a oslovit třeba i ty, kteří si rádi zacvičí ráno před prací,“ navrhuje.

Trénování jí doplňuje vlastní kariéru. „Naplňuje mě to. Sestavuji i jídelníčky pro ty, kteří mají zájem. Ráda pracuju s těmi, které to baví. Když někdo třeba trénink bojkotuje, tak jsem radši, když příště nepřijde,“ uzavírá s přáním úspěšnějšího roku 2021. V tom končícím měla pouze jeden významný souboj. Na začátku července podlehla v Oktagonu favoritce Magdě Šormové.