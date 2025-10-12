To byl nezvyk! Hned tři bývalé volejbalistky Ostravy přijely jako soupeřky

Jiří Seidl
  16:13
Elen Jedličková pět let, Nela Jasečková čtyři a Tereza Slavíková dva roky hrály extraligu volejbalistek za TJ Ostrava. A hned na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže se proti bývalým spoluhráčkám postavily s Prostějovem, kam přestoupily. A zvítězily 3:1.
Fotogalerie4

Elen Jedličková z Prostějova útočí přes blok ostravské Michaely Drozdové. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Byl to nezvyk, že najednou tři holky, co byly v našem týmu, stály proti nám,“ přiznala ostravská blokařka Adéla Chládková. „Moc jsme je chtěly porazit, ale nepovedlo se. Mrzí nás to, ale přejme to holkám. Jdeme dál. Příště jim to vrátíme.“

Tereza Slavíková přiznala, že byla udivena, když se dozvěděla, že hned první zápas v novém družstvu odehraje v Ostravě: „Bylo to wow.“ K samotnému utkání dodala, že bylo takové nostalgické...

„A bylo hodně stresující,“ přidala blokařka Elen Jedličková. „Už mám sice nějaké zkušenosti, takže nebývám tolik nervózní, jenže teď to byl hned první zápas v novém týmu. Návrat do Ostravy. Cítila jsem to v žaludku a docela s tím bojovala. Hlavně na začátku to šlo určitě vidět.“

Rovněž smečařka Nela Jasečková připustila nervozitu. „Vždyť jsem tady strávila čtyři roky, takže respekt tam byl,“ podotkla smečařka, která během utkání naskočila na post univerzálky za Kubánku Dezirett De La Caridadovou.

Ostravské volejbalistky Adéla Chládková a Petra Kojdová (zleva) blokují smeč prostějovské Nely Jasečkové.

Slavíková odmítla, že by v Prostějově tvořily jakousi ostravskou partu. „Do týmu jsme zapadly skvěle, nemáme v něm žádné partičky. Jsme soudržný kolektiv. Zatím je to parádní,“ zdůraznila.

„Snažila jsem se nemyslet na to, proti komu hrajeme a hrát, jako by to byly kdejaké jiné soupeřky,“ podotkla Nela Jasečková.

„Postupně jsem si uvědomila, že jsem v novém týmu, takže nesmím soupeřky řešit, musím je hodit za hlavu a jet,“ popsala Elen Jedličková, jak se s tíhou duelu vyrovnávala.

Složité to bylo i pro její rodiče, kteří při zápasech pravidelně spolu s Chládkovými na tribuně fandili Ostravě. Ostatně blokaři Zbyněk Jedlička a Lubomír Chládek spolu hrávali extraligu za Ostravu. Tentokrát mezi diváky stáli každý na jiné straně kurtu...

„Určitě si i tak pokecali, a stejně i naše mamky,“ usmála se Adéla Chládková.

„Jo všimla jsem si, že každý je na jiné straně,“ podotkla Elen Jedličková. „Ale když šli taťkové pro pivo, tak se zase potkali. Takže žádná rivalita mezi nimi není.“ A se smíchem dodala: „Už to jsou staří pánové.“

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Někdejší ostravské volejbalistky se shodly, že prostějovská výhra je nesmírně cenná.

„Ostrava je vždycky hodně nebezpečná a kór doma. Ale ustály jsme i ztracenou koncovku prvního setu (28:30) a nepanikařily. Pak jsme je zatlačily servisem a máme tři body,“ konstatovala Tereza Slavíková.

„Ten zápas byl ale jako na houpačce. Chvíli vedla Ostrava, chvíli my,“ řekla Nela Jasečková. „A ještě tam bylo strašně moc různých chyb, takže i pro to jsme moc rády za první výhru. Tady se opravdu nevyhrává lehce.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Velké Hamry vs. Teplice BFotbal - 10. kolo - 12. 10. 2025:Velké Hamry vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
San Marino vs. KyprFotbal - Skupina H - 12. 10. 2025:San Marino vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 600.00
  • 170.00
  • -
Chomutov vs. VsetínHokej - 17. kolo - 12. 10. 2025:Chomutov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • -
  • -
  • -
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 14. kolo - 12. 10. 2025:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.18
  • 7.40
  • 12.00
Vítkovice vs. K. VaryHokej - 14. kolo - 12. 10. 2025:Vítkovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.48
  • 4.80
  • 5.80
Ml. Boleslav vs. KladnoHokej - 14. kolo - 12. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 3.80
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Sainz si stěžuje na vysílání F1: Víc je zajímají naše přítelkyně než závodění

Pokud sledujete formuli 1 pravidelně, nemohli jste si toho nevšimnout. Momentů, kdy režie televizních přenosů zamíří během závodů do garáží jednotlivých týmů, stále přibývá. V záběru se rázem ocitnou...

To byl nezvyk! Hned tři bývalé volejbalistky Ostravy přijely jako soupeřky

Elen Jedličková pět let, Nela Jasečková čtyři a Tereza Slavíková dva roky hrály extraligu volejbalistek za TJ Ostrava. A hned na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže se proti bývalým...

12. října 2025  16:13

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Aktualizujeme

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

12. října 2025  16:07

ONLINE: Sparta vede nad Budějovicemi už 2:0, Hradec v derby přivítá Pardubice

Sledujeme online

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo startuje v 16 hodin na třech stadionech, Sparta hostí lídra tabulky z Českých Budějovic, nedělní program nabízí také...

12. října 2025  15:45

Hlavně outsidera nepodcenit. Čtenáři by proti Faerům nasadili nejsilnější sestavu

V zápase s fotbalovým trpaslíkem z Faerských ostrovů by neriskovali a sestavou přehnaně nemíchali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českého národního týmu Ivanu Haškovi, ať vsadí na...

12. října 2025  15:19

Spilkové poslední kolo Indian Open nevyšlo, obsadila 25. místo

Golfistka Klára Davidson Spilková zahrála na závěr turnaje Ladies European Tour v indickém Gurugramu své nejhorší kolo a obsadila 25. místo. Před finálovým dnem Indian Open byla vítězka dvou turnajů...

12. října 2025  14:38

Mistrovství ČR v rallye 2025: kalendář, program, výsledky závodů

Předchozí ročník ovládl talentovaný Dominik Stříteský a ukončil dlouholetou dominanci dvojice Jan Kopecký, Václav Pech. Letos ovšem mladý závodník upřednostnil evropský šampionát a cestu k tuzemskému...

12. října 2025  13:39

Siniaková s Hunterovou vyhrály debl ve Wu-chanu, v Šanghaji slaví titul kvalifikant

Kateřina Siniaková vyhrála spolu s Australankou Storm Hunterovou tenisový turnaj ve Wu-chanu, ve finále porazily osmý nasazený kazachstánsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:3, 6:2....

12. října 2025  11:29,  aktualizováno  13:17

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

V sobotu pod litoměřickou střechou, poslední lednový den pod širým nebem. První severočeské derby sezony katapultovalo kališníky po výhře nad Chomutovem 6:2 zpátky do čela první ligy, nejsledovanější...

12. října 2025  12:34

Ropákova cyklistická mise. Kotelník projel Evropu a podpořil Litvínov: Polákům je fuk

Premium

Vyhýbal se monstrózním jakům, dotěrní severští komáři mu lezli do nosu i uší, lekal ho štěkot toulavých psů ze tmy. Dalibor Frýba, upovídaný bubeník z litvínovského hokejového kotle, svoje letní...

12. října 2025

Schauffele triumfoval v Jokohamě a získal první letošní titul na PGA Tour

Americký golfista Xander Schauffele ovládl turnaj v Jokohamě a připsal si první letošní titul na okruhu PGA Tour. Jednatřicetiletý olympijský šampion z Tokia zvítězil na Baycurrent Classic s náskokem...

12. října 2025

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

12. října 2025  8:22

Atlanta v přípravě na NBA porazila Memphis, Krejčí přispěl deseti body

Deseti body a dvěma doskoky pomohl Vít Krejčí basketbalistům Atlanty v přípravě před startem NBA k vítězství 122:116 na palubovce Memphisu.

12. října 2025  8:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.