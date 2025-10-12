„Byl to nezvyk, že najednou tři holky, co byly v našem týmu, stály proti nám,“ přiznala ostravská blokařka Adéla Chládková. „Moc jsme je chtěly porazit, ale nepovedlo se. Mrzí nás to, ale přejme to holkám. Jdeme dál. Příště jim to vrátíme.“
Tereza Slavíková přiznala, že byla udivena, když se dozvěděla, že hned první zápas v novém družstvu odehraje v Ostravě: „Bylo to wow.“ K samotnému utkání dodala, že bylo takové nostalgické...
„A bylo hodně stresující,“ přidala blokařka Elen Jedličková. „Už mám sice nějaké zkušenosti, takže nebývám tolik nervózní, jenže teď to byl hned první zápas v novém týmu. Návrat do Ostravy. Cítila jsem to v žaludku a docela s tím bojovala. Hlavně na začátku to šlo určitě vidět.“
Rovněž smečařka Nela Jasečková připustila nervozitu. „Vždyť jsem tady strávila čtyři roky, takže respekt tam byl,“ podotkla smečařka, která během utkání naskočila na post univerzálky za Kubánku Dezirett De La Caridadovou.
Slavíková odmítla, že by v Prostějově tvořily jakousi ostravskou partu. „Do týmu jsme zapadly skvěle, nemáme v něm žádné partičky. Jsme soudržný kolektiv. Zatím je to parádní,“ zdůraznila.
„Snažila jsem se nemyslet na to, proti komu hrajeme a hrát, jako by to byly kdejaké jiné soupeřky,“ podotkla Nela Jasečková.
„Postupně jsem si uvědomila, že jsem v novém týmu, takže nesmím soupeřky řešit, musím je hodit za hlavu a jet,“ popsala Elen Jedličková, jak se s tíhou duelu vyrovnávala.
Složité to bylo i pro její rodiče, kteří při zápasech pravidelně spolu s Chládkovými na tribuně fandili Ostravě. Ostatně blokaři Zbyněk Jedlička a Lubomír Chládek spolu hrávali extraligu za Ostravu. Tentokrát mezi diváky stáli každý na jiné straně kurtu...
„Určitě si i tak pokecali, a stejně i naše mamky,“ usmála se Adéla Chládková.
„Jo všimla jsem si, že každý je na jiné straně,“ podotkla Elen Jedličková. „Ale když šli taťkové pro pivo, tak se zase potkali. Takže žádná rivalita mezi nimi není.“ A se smíchem dodala: „Už to jsou staří pánové.“
Někdejší ostravské volejbalistky se shodly, že prostějovská výhra je nesmírně cenná.
„Ostrava je vždycky hodně nebezpečná a kór doma. Ale ustály jsme i ztracenou koncovku prvního setu (28:30) a nepanikařily. Pak jsme je zatlačily servisem a máme tři body,“ konstatovala Tereza Slavíková.
„Ten zápas byl ale jako na houpačce. Chvíli vedla Ostrava, chvíli my,“ řekla Nela Jasečková. „A ještě tam bylo strašně moc různých chyb, takže i pro to jsme moc rády za první výhru. Tady se opravdu nevyhrává lehce.“