Soupeř z Ligy mistrů v Praze. Rozjeté El Niňo se chystá na čtvrtfinálovou výzvu

Hráči El Niňa momentálně vévodí extraligové tabulce a daří se jim i na pohárové scéně. V aktuálním ročníku Evropského poháru přes skupinovou fázi a osmifinále postoupili až mezi poslední osmičku, v níž vyhlížejí prestižní konfrontaci s Dzialdowem, které evropskou sezonu začínalo v Lize mistrů.

Jeho hlavní hvězdou je momentálně 27. hráč světového žebříčku Jonathan Groth, stříbrný medailista z Evropských her 2019 a mistr Evropy ve čtyřhře 2016. Na stejném šampionátu získala bronz ve dvouhře další opora Dzialdowa Jakub Dyjas, sestavu doplňuje Japonec Kai Jošida.

V kádru El Niňa se na nadcházející dvojutkání nejvíce těší bývalý reprezentant Jiří Vráblík, který právě v Dzialdowě osm sezon působil, než v roce 2021 přestoupil do pražského celku.

„Bude to pro mě hodně speciální, mám tam spoustu známých a blízkých osob. Sám jsem zvědavý, jak zápas pojmu, jestli budu v pohodě, nebo třeba nervózní a přemotivovaný,“ říká Vráblík pro iDNES.cz.

„Dzialdowo je takové menší město, díky tomu jsme se tam stali docela populární a chodilo na nás dost lidí. Vyhrál jsem s nimi právě i Evropský pohár a v mém posledním roce jsme se stali mistry Polska.“

Zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že je Dzialdowo zvyklé na úspěchy, půjde do duelu s El Niňem jako favorit.

„Groth má teď poslední dobou formu a Dyjas i Jošida jsou zárukou kvality. Ale my uděláme všechno pro to, abychom jim utkání ztížili a třeba se je pokusili i překvapit.“

El Niňo po triumfu v Českém poháru 2023: zleva trenér Petr Kaucký, Jakub Zelinka, František Onderka, Tomáš Konečný a Jiří Vráblík:

Pražané, kteří kromě Vráblíka spoléhají na dalšího bývalého reprezentanta Tomáše Konečného, aktuálního člena slovenského národního týmu Jakuba Zelinku a Františka Onderku, můžou čerpat naději z vítězné série v domácí nejvyšší soutěži.

Posledních pět utkání vyhráli, čtyři z nich výsledkem 3:0. Jen minulý týden přemohli Havlíčkův Brod až poměrem 3:2, čímž se dostali na první místo extraligové tabulky.

„Potvrdilo se, že kluci mají výbornou formu a hrají v pohodě,“ hodnotí trenér El Niňa Petr Kaucký. A směrem k Evropskému poháru dodává: „Dzialdowo je jasným favoritem a zápas vůbec nebere na lehkou váhu, přijeli už v pondělí a v úterý mají dvoufázový trénink. Ale my cítíme výhodu domácího prostředí, můžeme je zaskočit a udělat si dobrou pozici do odvety. Navíc Jirka Vráblík soupeře zná, takže by nás mohl nasměrovat k vítězství.“

Pražský tým přivítá polského soupeře v domácí herně na Kotlářce ve středu od 18:00, odvetu v jeho hale sehrají v sobotu.