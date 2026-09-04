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Florbalistky podlehly na startu EFT Švédsku, střelecky vyšly naprázdno

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  18:08

České florbalistky v čele s kapitánkou Elišky Krupnové (5) utrpěly debakl od Švédska. | foto: Martin Flousek / www.ceskyflorbal.cz

České florbalistky prohrály v úvodním utkání turnaje Euro Floorball Tour ve švýcarském Gümligenu se Švédskem 0:4. Úřadující vicemistryně světa utrpěly ve 45. vzájemném utkání 43. porážku.

Druhý duel čeká svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky v sobotu od 13:00 s Finskem.

Debutantka v české reprezentaci Eliška Svrčková inkasovala poprvé v čase 8:16, kdy ji překonala Maja Vikströmová. Ve 36. minutě zvýšila Moe Anderssonová. V závěrečné části skórovaly ještě do odkryté branky Tilde Sandlundová a z levé strany od mantinelu Ellen Rasmunsenová.

Premiéru si na turnaji vedle Švrčkové odbývají Monika Bláhová, Liliana Bolfová, Barbora Jašková, Dominika Lískovcová a Barbora Janošová, která v úterý oslavila šestnácté narozeniny a stala se nejmladší českou reprezentantkou v historii. Překonala rekord Kamily Musilové, která pod rodným jménem Bočanová nastoupila ve věku 16 let a 27 dnů.

Euro Floorball Tour (ženy)
4. 9. 2026 14:00
Česko : Švédsko 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Góly:
Góly:
8:16. Viströmová (Bäckstedtová)
35:47. Anderssonová (Lundinová)
47:38. Sandlundová (Nordstrandová)
51:00. Rasmussenová
Sestavy:
Svrčková (Šolleová) – Staňková, Lískovcová, Mechlová, Klubalová, Kapcová – Stůjová, Jiráková, Keprtová, Jašková, Brucháčková – Bláhová, Bolfová, Gocová, Janošová, Bačová – Kubečková, Fuchsová, Husková
Sestavy:
Hedinová (Jakobssonová) – Heanderová, Stenvallová, Ekenlindeová, Rasmussenová, Viströmová, Bäckstedtová, Vuontisvaarová, Lindgrenóvá, Stenbergová, Sandlundová, Öhgrenová, Johanssonová, Anderssonová, Hedmanová, Hammarová, Nordstrandová, Löfborgová, Lundinová
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Motor ČB vs. StraubingHokej - - 4. 9. 2026:Motor ČB vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.70
  • 2.25
  • 3.80
Spišská N. Ves vs. MiskolcHokej - - 4. 9. 2026:Spišská N. Ves vs. Miskolc //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.01
  • 20.00
  • 60.00
Banská Bystrica vs. FehérvárHokej - - 4. 9. 2026:Banská Bystrica vs. Fehérvár //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.04
  • 11.00
  • 50.00
Česko vs. ŠvédskoFlorbal - - 4. 9. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 25.00
  • 7.60
  • 1.08
Ústí n. L. vs. Slavia BFotbal - 7. kolo - 4. 9. 2026:Ústí n. L. vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.15
  • 2.70
  • 3.90
Jihlava vs. Česká LípaFotbal - 7. kolo - 4. 9. 2026:Jihlava vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.20
  • 5.40
  • 14.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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