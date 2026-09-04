Florbalistky podlehly na startu EFT Švédsku, střelecky vyšly naprázdno

Druhý duel čeká svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky v sobotu od 13:00 s Finskem.
Debutantka v české reprezentaci Eliška Svrčková inkasovala poprvé v čase 8:16, kdy ji překonala Maja Vikströmová. Ve 36. minutě zvýšila Moe Anderssonová. V závěrečné části skórovaly ještě do odkryté branky Tilde Sandlundová a z levé strany od mantinelu Ellen Rasmunsenová.
Premiéru si na turnaji vedle Švrčkové odbývají Monika Bláhová, Liliana Bolfová, Barbora Jašková, Dominika Lískovcová a Barbora Janošová, která v úterý oslavila šestnácté narozeniny a stala se nejmladší českou reprezentantkou v historii. Překonala rekord Kamily Musilové, která pod rodným jménem Bočanová nastoupila ve věku 16 let a 27 dnů.
8:16. Viströmová (Bäckstedtová)
35:47. Anderssonová (Lundinová)
47:38. Sandlundová (Nordstrandová)
51:00. Rasmussenová
Svrčková (Šolleová) – Staňková, Lískovcová, Mechlová, Klubalová, Kapcová – Stůjová, Jiráková, Keprtová, Jašková, Brucháčková – Bláhová, Bolfová, Gocová, Janošová, Bačová – Kubečková, Fuchsová, Husková
Hedinová (Jakobssonová) – Heanderová, Stenvallová, Ekenlindeová, Rasmussenová, Viströmová, Bäckstedtová, Vuontisvaarová, Lindgrenóvá, Stenbergová, Sandlundová, Öhgrenová, Johanssonová, Anderssonová, Hedmanová, Hammarová, Nordstrandová, Löfborgová, Lundinová