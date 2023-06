Premiéra Lions: Přes tisíc fanoušků, dva touchdowny, lítost ze zbytečných chyb

„Ukázali jsme, že do ELF patříme. Byly tam chyby, ale herně na tuhle ligu máme a doufám, že to budeme moci potvrdit hned v dalším zápase,“ rozplýval se po zápase hodně emocionálně kouč Lions Zach Harrod.

Jeho družina nezačala zápas špatně. Brzy se po kopu kickera Marka Hruboně dostala do těsného vedení 3:0. Obrana Lions navíc od první minuty fungovala a prvním poločas se nesl v duchu zákopové války. Touchdown diváci neviděli, interceptiony a skládky obou quarterbacků však ano. V ofenzivě obou týmů bylo hodně znát, že jde o první zápas v sezoně a nervozita z premiéry také sehrála svoji roli.

Momentka ze zápasu Prague Lions - Leipzig Kings

Na kvalitnější ofenzivní představení si tak diváci museli počkat do druhé poloviny zápasu. Obranám začala docházet síla a běhová hra na obou stranách začala získávat na kvalitě. Když Adam Žouželka, hvězda Lions, vběhl do endzony, domácí fanoušci viděli první touchdown českého týmu v ELF v historii.

Vedení 9:3 ale netrvalo dlouho McShane po krásném 51yardovém pasu quarterbacka Allena převezl obranu Lvů a bylo srovnáno. Ani jeden tým kopem nepotvrdilo svůj touchdown, a tak skóre zůstalo na stavu 9:9.

Pak ale přišla zřejmě osudová akce zápasu. Devan Burrell při odkopu domácích zachytil balon a 89yardovým punt returnem s ním doběhl až do endzony pro rozhodující touchdown zápasu. Speciální tým domácích si tak vybral slabou chvíli v nejhorší možný okamžik.

„Tenhle moment zápasu nás mrzí nejvíc. Bojovali jsme, ale tady jsme udělali chybu,“ přiznal po zápase hlavní kouč Lions.

Rozhodující akce zápasu Lions - Kings:

1347 fanoušků na stadionu se nakonec málem dočkalo vyrovnání. Domácí tým útočným tažením došel až k endzoně a Mumphrey poslal 11yardový pas na Nicaulta - a bylo to 15:16.

Se zbývajícím časem na konce čtvrté čtvrtiny šli domácí trenéři do risku. Místo potvrzovacího bodu na 16:16 šli do akce za dva body. Quarterback domácích Shazzon Mumphrey však poslal pas do rukou Devana Burrella, jenž vrátil míč za dva body a stal se katem domácího týmu.

18:15 a bylo hotovo.

„Jsem pyšný na reakci svého týmu. Český klub může konkurovat evropské elitě. Rychlost hry je tady skvělá. O pár chyb méně a dnes jsme slavili i premiérovou výhru. Poučíme se,“ slíbil vůdce Lions.

Na opravu se hráči i fanoušci mohou těšit hned v sobotu, kdy 10.6 doma Lions přivítají další německý tým Cologne Centurions. Budou se Lions poprvé radovat mezi evropskou elitou?