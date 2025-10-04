Tou dobou ještě netušil, že stojí na začátku daleko většího souboje, než které je zvyklý podstupovat na házenkářském hřišti.
Wildtův zdravotní stav se totiž nelepšil ani přes svátky. Rodina ho „dotlačila“ k lékaři. Zasáhla i tchyně, která je zdravotní sestrou. Rentgen plic se ošetřující lékařce nezdál, a tak jej poslala na plicní oddělení.
Strakonický sportovec očekával, že se mu vrátil zápal plic, který prodělal v létě. Místo toho si vyslechl ještě vážnější diagnózu – nádor na brzlíku. „Po dalších vyšetřeních z toho vzešla rakovina lymfatických uzlin a po odebrání uzliny na krku určení typu, tedy Hodgkinův lymfom,“ upřesňuje.
Lednový sled událostí a vyšetření včetně bronchoskopie v únoru vystřídal začátek chemoterapie.
Už se k tělu chovám jinak, všechno mě mnohem víc bolí. Ale nikdo by neměl podceňovat, když ho něco trápí delší dobu, a raději si zajít k lékaři.