Jones u anglických ragbistů pokračuje. Chce složit nejsilnější tým všech dob

Šedesátiletý Australan se tak stane nejdéle sloužícím koučem v historii anglické reprezentace. Tým vede od roku 2015 a loni na šampionátu v Japonsku s ním nestačil až ve finále na Jihoafrickou republiku.

„Když jsem přišel, stanovili jsme si za cíl stát se nejlepším mužstvem na světě, což nám bohužel během 80 minut uteklo. Teď se chceme zapsat do historie jako nejlepší tým, jaký kdo kdy viděl. Není to zrovna malý plán, ale věřím tomu, že na to máme,“ řekl Jones, který v minulosti trénoval i rodnou Austrálii a Japonsko.

S Anglií dvakrát ovládl prestižní Pohár šesti národů. Z 54 zápasů si připsal 42 vítězství, což z něj s úspěšností 78 procent dělá nejúspěšnějšího trenéra v historii anglické reprezentace.

Zároveň s prodloužením smlouvy Jones souhlasil s dočasným snížením platu kvůli koronavirové krizi o více než 25 procent. Podle listu The Guardian si normálně přijde ročně na 750 000 liber (23,6 milionu korun).