Dvořákův dvojbob byl v Calgary jedenáctý, celkově skončil v SP čtvrtý

Češi v zámoří startovali na drahách, které dosud neznali a zdaleka se jim nedařilo tak jako v první části sezony v Evropě, kde skončili jednou čtvrtí, pátí i šestí. Po sedmnáctém místě v Lake Placid se ani v Calgary nevešli do první desítky. V první jízdě měli devátý čas, ve druhé skončili až třináctí.

Radost z celkového čtvrtého místa jim to ale nepokazilo. „Je neskutečný výsledek skončit čtvrtí v celkovém hodnocení Světového poháru dvojbobů. Nikdo z českých pilotů nebyl takhle vysoko. Byl to boj do posledního závodu, ale tohle je fakt bomba!“ radoval se Dvořák na sociálních sítích.

Němci rozhodli o svém vítězství v první jízdě, v níž byli o devět setin rychlejší než kanadský dvojbob s pilotem Justinem Krippsem. Ve druhé jízdě měly obě posádky shodný čas. Třetí skončil druhý německý bob s pilotem Johannesem Lochnerem. Přesně stejné pořadí bylo i na posledním mistrovství světa před dvěma lety v Königsee. Na olympijských hrách se Friedrich s Krippsem rozdělili o zlato.

V neděli je na pořadu závěrečný závod SP čtyřbobů, v kterých je Dvořák se svou posádkou průběžně na sedmém místě.