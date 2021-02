Sezona českých bobistů? Padesát na padesát, říkají. A teď už na Peking

Když polský trenér českých bobistů Dawid Kupczyk hodnotil uplynulou sezonu, měl rozporuplné pocity. „Je to takové padesát na padesát,“ povídal.

Radost mu dělaly výsledky ve Světovém poháru. Ve dvojbobu Češi patřili k nejlepším, dvakrát byli čtvrtí, jednou pátí a celkově v něm skončili na historickém třetím místě.

Povedené představení v seriálu ale kazily výsledky na mistrovství světa.

Češi chtěli na šampionátu v německém Altenbergu bojovat o umístění v nejlepší desítce. Což se jim ale nepodařilo. Ve dvojbobu byli patnáctí, ve čtyřbobu šestnáctí.

„Proto teď panují smíšené pocity,“ říká pilot Dominik Dvořák. „Byl to poslední závod, z něj jsou vždycky největší dojmy, a nám se úplně nepovedl.“

Což už nechtějí opakovat. „Dost jsme nad tím přemýšleli a dost ještě budeme. Budeme to brát jako školu,“ líčil Dvořák.

Tým českých bobistů. Zleva: trenér Dawid Kupczyk, Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář, Jakub Nosek.

Další cíl? Olympijské hry

Stejně jako další sportovci i bobisté kvůli koronaviru prožili zvláštní ročník. Plný nejistoty, testování a nutnosti improvizace.

„Bylo s tím hodně problémů, hlavně s cestováním,“ vyprávěl trenér Kupczyk. „Na začátku přípravy, ještě než jsme vyrazili na led, jsme museli sedmkrát měnit plán.“

A klid nebyl ani později.

„Jak jsme byli pořád negativně testovaní, tak už jsem si říkal, že se nemůže nic stát,“ povídal Dvořák. „Jenže najedou Dominikovi (Suchému) přišel z antigenního testování pozitivní výsledek. Naštěstí byl pak ještě testovaný PCR testy a ty ukázaly, že je negativní.“

I tak se ale změnila nálada v týmu. „Byl to takový moment, kdy jsme si říkali, že je všechno v pohodě a najednou bum. Vrátilo nás to zpět na zem,“ dodal.

Během mistrovství světa zase Češi museli měnit hotel. Vzhledem k malé vzdálenosti Altenbergu od českých hranic měli ubytování v Čechách. Poté ale německá strana omezila cesty přes hranice.

„Mohlo se stát, že bychom nemohli dorazit na závod,“ vysvětloval trenér. „Museli jsme se přestěhovat do jiného hotelu do Německa.“

I kvůli těmto nepříjemným zkušenostem čeští bobisté doufají, že se příští ročník ponese v klidnějším duchu. A oni se budou moci plně soustředit na svůj cíl: zimní olympijské hry.

„Olympijská sezona je vždycky speciální, těšíme se na to celé čtyři roky,“ vyhlížel Dominik Suchý.

Nejasnosti kolem dráhy

Touto dobou už měli mít za sebou v Pekingu několik testovacích jízd. Měli vědět, jaké záludnosti tamní ledové koryto skýtá.

Kvůli koronaviru se však do dějiště her zatím nedostali.

„Měli jsme mít tři možnosti, kdy tam jet,“ popisoval Dvořák. „Všechny ale odpadly, tak doufáme, že se tam podíváme alespoň před olympiádou.“

Na průzkum dráhy by se měli vydat až v říjnu. Zatím ji poznávají jen prostřednictvím videa, které jim poskytla federace. „Koukal jsem na něj už asi stokrát,“ říkal Dvořák.

Což ale pochopitelně nestačí.

„Ve finále je potřeba dráhu cítit, musíme vidět, jak se řídí. To z videa nejde vůbec odhadnout. Jsem na ni dost zvědavý, vypadá hodně technicky,“ popisoval Dvořák.

V současné chvíli bobisty čeká po náročné sezoně odpočinek. Po zhruba čtyřech až šesti týdnech se postupně vrátí k tréninku.

Nejprve je čekají hodiny v posilovně. Až začnou pilovat techniku, podle trenéra je třeba nejvíce zapracovat na startu. „Zrychlení běhu a naskakování. To hlavně. Potřebujeme, abychom měli co největší rychlost,“ vyjmenoval Kupczyk.

Český čtyřbob ve složení Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář a Jáchym Procházka během MS v Altenbergu.

Dalším bodem v letní přípravě je vyléčení všech bolestí. Dvořáka v sezoně trápily vleklé potíže se zády. Po závodech si stěžoval, že ho bolest limituje při startu.

Teď doufá, že se jí zbaví.

„Už mám domluvený zákrok, který by mi měl pomoct vrátit záda do původního stavu,“ líčil. „Ověřili jsme si, že výkon tvoří celý tým, a proto musí být celý stoprocentní. Už to není jako dřív, kdy si pilot jen sednul do bobu a ostatní ho roztlačili.“

Dalším důležitým aspektem je vybavení. Nový dvojbob z Lotyšska se osvědčil, i díky němu se Dvořákovi a spol. v této disciplíně dařilo. Nyní by se chtěli zaměřit na čtyřbob.

„Až budeme analyzovat mistrovství světa, tak se na to musíme podívat i z pohledu materiálu. Podívat se, jak je na tom čtyřbob a čtyřkové nože,“ nastínil Dvořák. „Plány do budoucna jsou takové, že ho chceme vylepšit.“

V olympijské sezoně to budou potřebovat.