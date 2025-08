Je to v pořádku? Nastává v ženském plavání opět éra dětí? Jak je možné, že je dvanáctiletá dívka tak rychlá? Co s její psychikou provede, když ji trenéři posílají do arény proti dospělým? A je čistá? Otázky a zase otázky. Mistrovství světa plavců v Singapuru tleskalo famózním výkonům čtyřikrát zlaté McIntoshové, králi polohovek Marchandovi či vládkyni dlouhých tratí Ledecké, ale nejdiskutovanějším i nejkontroverznějším tématem se staly výkony dvanáctileté Číňanky Jü C’-ti.