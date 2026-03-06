Dva parťáci na kopci: Velké loučení i návrat. Baseballisty čeká rozhodující duel

Kryštof Morong
  19:25
Jeden tehdy na World Baseball Classic zažil největší zápas kariéry, ve vřícím kotli jménem Tokyo Dome ničil svými nadhozy domácí Japonce. Druhý si procházel zraněním a nemohl předvést výkon, jaký by chtěl. Po třech letech jsou na kopci opět – Ondřej Satoria a Jan Novák. A zase v úplně jiných rolích.

Český baseballista Jan Novák v zápase proti Jižní Koreji. | foto: Profimedia.cz

V pátečním zápase národní tým dlouho držel krok s favorizovanou Austrálií. Češi dokonce vedli, když Martin Červenka doběhl ve druhé směně pro první bod. Rozehrávku třetí směny mohla ukončit double play mezi vnitřními polaři, nepřesný příhoz na první metu však nechal soupeře ve hře a ten tvrdě trestal – Curtis Mead odpálil tříbodový homerun.

V kritický moment duelu se zraky upřely do bullpenu (prostor, kde se nadhazovači rozcvičují před vstupem do zápasu). na Ondřeje Satoriu. Znova v důležitou chvíli padla volba na něj a on se japonskému svatostánku připomněl ve vší parádě. Pouhými sedmi nadhozy vyčistil rozehrávku čtvrté směny, přečkal chvilku, kdy netrefoval strike zónu, a po čtyřech směnách odcházel s jediným povoleným odpalem a jednou metou zdarma. Za stavu 1:3 v sedmé směně držel Čechy na dostřel.

Čeští baseballisté prohráli na WBC i podruhé, nestačili na Austrálii

„Miluju to tady! Tokyo Dome má speciální auru, cítím se tady hrozně dobře a vždycky se těším, když můžu vlézt na kopec a házet před těmi lidmi,“ zářil poté Satoria.

Právě před třemi lety zažil český tým na úvod druhého skupinového zápasu proti světovým jedničkám z Japonska pohádkové dvě směny. Před bouřícím pětačtyřicetitisícovým kotlem tehdy Marek Chlup proti projektilu Rokiho Sasakiho vyšvihl dvoumetový odpal a po následné chybě v poli doběhl pro vedoucí bod.

Čeští baseballisté před utkáním World Baseball Classic s Austrálií

Domácí Japonci senzačně prohrávali a tím spíš se očekávalo, že si hned jeden pálkař po druhém vychutná českého nadhazovače.

Satoria však s tradiční pověrčivostí vkročil na hřiště pravou nohou a žvýkačkou se uklidňoval, aby si nepřipustil, že –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jak sám říká –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ „obyčejný kluk z Poruby“ teď stojí proti největším hvězdám tohoto sportu. První na pálku šel Lars Nootbaar. Jakmile Satoria uslyšel ten hukot z ochozů, rozklepala se mu kolena. Stačil však jediný nadhoz, aby se hvězdě St. Louis Cardinals představil – to když rozhodčí zakřičel: „Strike!“

A rázem to z něj spadlo.

Na světovou extratřídu zvyklou na rány přes 150 kilometrů v hodině, vytasil arzenál svých pomalých „dělníků“. „Můj nejlepší technický nadhoz je tzv. change-up (míč, který před pálkařem nečekaně zpomalí a prudce padá dolů). Dělník mu pak říkám proto, že pracuje, dělá za mě veškerou dřinu,“ vysvětluje.

Největší hvězdu současnosti Šoheie Ohtaniho dokonce tehdy strikeoutem poslal zpět do dugoutu (střídačka, kde hráči čekají, až na ně přijde řada na pálce). Fenomenální Japonec po zápase uznal, že takovou skvělou kontrolu nadhozu, jakou má technik inženýringu firmy ČEZ, v životě neviděl.

Co mi vlastně je?

Jenže zatímco Satoria prožíval v roce 2023 v Tokiu životní zápas, jeho velký kamarád a parťák na pokoji Jan Novák se trápil. Na turnaj tehdy odjížděl jako člen širšího kádru se zraněním lokte. Ve Spojených státech jde o dobře známý „Tommy John“, který postihuje řadu nadhazovačů, v Česku však něco takového žádný z lékařů neznal. „Pokud jste takové zranění v životě neviděli, tak ho zkrátka nepoznáte,“ popisuje Novák.

Ondřej Satoria vyautoval Japonce Larse Nootbaara na turnaji World Baseball Classic.

Rozuzlení přišlo až přímo v dějišti World Baseball Classic. „Když jsme přijeli do Tokia, kontaktovali jsme fyzioterapeuta ze Cincinnati Reds, který se na mě podíval a víceméně řekl, že na 99 procent je to ono.“ Na doporučení se pak podrobil operaci v Německu, kde si vybral specializovaného doktora, který měl za sebou úspěšné zákroky u jiných hráčů.

Následovala dvouletá rekonvalescence. „Kdybych nad sebou neměl vedení, asi bych to nevydržel,“ přiznává.

Osvědčený tah

Reprezentační dres přitom poprvé oblékl už v osmnácti letech. Dvaatřicetiletý nadhazovač dokonce tři roky strávil v USA, kde se ve farmářském systému organizace Baltimore Orioles pokoušel probít nemilosrdnou pyramidou amerických soutěží a zabojovat o sen dojít až do Major League. Po návratu ze zámoří a náročné operaci však musel začínat prakticky od nuly. Formu a jistotu zpět na kopci si získával v pražské Kotlářce.

A teď je v plné síle zpět!

Přestože každý z českých hráčů odjížděl do Japonska s tím, že chce porazit každého soupeře, papírové předpoklady naznačovaly, že duel s Tchaj-wanem pravděpodobně rozhodne o tom, kdo se na elitním turnaji udrží. Pavel Chadim skupinu dokonce překřtil na skupinu smrti.

Tchaj-wan navíc minule vybojoval dvě vítězství, což by jinde stačilo na postup, ale doplatil na neuvěřitelně zamotanou tabulku, kvůli které nakonec sestoupil a letošní účast si museli znovu vybojovat v kvalifikaci.

„Trenéra napadlo, že zkusí udělat kombinaci rychlého leváka a po něm půjdu já jako pomalý pravák,“ přibližuje Satoria taktiku, která loni v září přispěla na cestě k historickému bronzu na mistrovství Evropy.

Tento plánovaný tandem však v sobotu ráno neuvidíme. Ondřej Satoria totiž v předchozím duelu s Austrálií odházel 48 nadhozů. Striktní pravidla turnaje kvůli ochraně zdraví hráčů, kteří jsou vázaní milionovými kontrakty před začátkem sezony, vyžadují po překročení limitu 30 nadhozů povinný den odpočinku.

Český baseballista Ondřej Satoria se podepisuje japonským fanynkám.

Na své poslední reprezentační akci tak mezinárodní kariéru zřejmě završí v úterý, i když sám už házet vlastně nechce. „Mají mě nakoukaného. Myslím, že by někdo jiný byl platnější. Ale když to kouč bude chtít, tak to samozřejmě udělám,“ připouští Satoria.

A trenér Chadim ho hodlá na světové jedničky opět nasadit. Symbolicky se tak uzavře kruh na stejném turnaji proti stejnému týmu, který ho tolik proslavil.

Tehdy ho taky nikdo neznal, zatímco letos patří na turnaji mezi nejsledovanější nadhazovače. V Japonsku ho neustále zastavují fanoušci a žádají o fotky či autogramy. Píšou mu, kdy bude házet, aby si koupili lístek a mohli se s ním potkat.

Ještě předtím je před českými baseballisty ale rozhodující partie. „Bude to zápas na život a na smrt. Tchaj-wanu se zranili klíčoví hráči, takže bychom toho mohli využít. Moc se na to těším,“ říká Satoria.

Tentokrát je však řada na jeho parťákovi!

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. K. VaryHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.30
  • 1.75
  • 5.40
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 18.00
  • 4.00
  • 1.33
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.15
  • 6.00
  • 70.00
Kometa vs. OlomoucHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Kometa vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • -
  • -
  • -
Kladno vs. LitvínovHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Kladno vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.15
  • 6.00
  • 70.00
Plzeň vs. VítkoviceHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Plzeň vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.18
  • 5.60
  • 40.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Dva parťáci na kopci: Velké loučení i návrat. Baseballisty čeká rozhodující duel

Český baseballista Jan Novák v zápase proti Jižní Koreji.

Jeden tehdy na World Baseball Classic zažil největší zápas kariéry, ve vřícím kotli jménem Tokyo Dome ničil svými nadhozy domácí Japonce. Druhý si procházel zraněním a nemohl předvést výkon, jaký by...

6. března 2026  19:25

Navara v Praze zahrál lépe než mistr světa, šachový festival ovládl Abdusattorov

David Navara na pražském šachovém festivalu.

Šachový mistr světa Gukeš Dómmarádžu obsadil na Prague International Chess Festivalu až předposlední místo. Desetičlenný turnaj ovládl Nodirbek Abdusattorov z Uzbekistánu, jediný domácí zástupce...

6. března 2026  19:12

Perrot vyhrál vytrvalostní závod a slaví malý glóbus, Češi sbírali trestné minuty

Aktualizujeme
Michal Krčmář při štafetě v Oberhofu.

Francouzský biatlonista a lídr Světového poháru Éric Perrot ovládl vytrvalostní závod mužů na 20 kilometrů v Kontiolahti a získal malý křišťálový glóbus. Češi vinou slabší střelby za špičkou výrazně...

6. března 2026,  aktualizováno  19:11

ONLINE: Hradec v boji o čtyřku vede, Třinec srovnal s Vary, Sparta v Pardubicích

Sledujeme online
Obránce Karlových Varů Matteo Kočí se snaží vypíchnout puk třineckému...

Závěrečné 52. kolo základní části hokejové extraligy nabízí souboj o čtvrté místo, které zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. V nejlepší pozici je Hradec Králové, který hostí již jistě třináctou...

6. března 2026  18:47

V NHL se uzavírají přestupy. Aktivní je hlavně Buffalo a Minnesota

Aktualizujeme
Nick Foligno se raduje z gólu proti Bostonu.

V pátek ve 21 hodin středoevropského času končí v NHL možnost přestupů. Manažeři týmů tak mají poslední možnost vyladit kádry pro play off zámořské hokejové soutěže. Kdo se kam stěhuje sledujte v...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  18:23

Vonnová pokračuje v rehabilitaci. Po zranění se opatrně postavila na obě nohy

Lyžařka Lindsey Vonnová ve videu ukázala, jak probíhá její rehabilitace.

Lyžařka Lindsey Vonnová se po vážném zranění na olympijských hrách naplno pustila do rehabilitace. Na instagramu sdílela video, na němž se dokonce velmi opatrně postavila na obě nohy.

6. března 2026  18:10

Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty.

První výměna v den uzávěrky. A hned s českou účastí. David Jiříček v hokejové NHL znovu po roce a čtvrt mění působiště, Minnesota jej náhradou za křídelníka Bobbyho Brinka vytrejdovala do...

6. března 2026  16:55,  aktualizováno  18:08

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

6. března 2026  15:38,  aktualizováno  17:47

Další zlato na juniorském MS! Sdruženář Doležal navázal na skokanku Indráčkovou

Aktualizujeme
Sdruženář Lukáš Doležal skáče v Lillehammeru.

Dvacetiletý sdruženář Lukáš Doležal vybojoval titul juniorského mistra světa a v Lillehammeru přidal na konto české výpravy druhé zlato po skokance Anežce Indráčkové. Doležal vyhrál závod v severské...

6. března 2026  17:06,  aktualizováno  17:23

Prevc vyhrál na příliš dlouhých lyžích, Světový pohár ovládl i po diskvalifikaci

Domen Prevc v Lahti.

Slovinský skokan Domen Prevc se stal celkovým vítězem Světového poháru, i když byl v Lahti diskvalifikován z prvního místa kvůli delším lyžím. Šestadvacetiletý rodák z Kranje tak během roku...

6. března 2026  16:32,  aktualizováno  17:14

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Je toho dost, abychom se zabavili, říká inženýr po Verstappenově nehodě

Max Verstappen z Red Bullu během tréninku F1 v Austrálii

Dlouhý zástup technických závad, očekávaná rychlost Ferrari i Mercedesu, zoufalé pokusy Aston Martinu odjet pár kol. Tréninky Velké ceny Austrálie formule 1 toho přinesly hodně, ale nejvíc byla vidět...

6. března 2026  16:46

Mise Wu-chan začíná. Basketbalistky už jsou v Číně, k týmu se připojila Holešínská

České basketbalistky ve Wu-chanu před kvalifikací o MS 2026.

První náročný krok před kvalifikací o mistrovství světa 2026 mají české basketbalistky za sebou. Úspěšně zvládly více než čtyřiadvacetihodinovou cestu přes Brusel i Hongkong a nyní už se mohou pomalu...

6. března 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.