Francie je sen, chci se loučit s medailí, říká Palát. Přestup mu dohodil spoluhráč

„Chci si to užít. Je krásné, že hrajeme play off před tolika fanoušky. Možná už se s kluky nepotkám. Nejkrásnější loučení by bylo s medailí a nejlépe se zlatou,“ zasnil se odchovanec Zubří.
Už se učíte francouzsky?
Začal jsem už loni, protože jsme tady měli francouzské křídlo Natana (Paquiom). Chtěl jsem s ním prohodit nějaké slůvko. Zároveň jsem si říkal, že bych se chtěl jednou dostat do Francie. Šel jsem tomu naproti. Pár slovíček znám a teď jsem začal s intenzivnějším učením. Chci rychle zapadnout do kolektivu.
Prý vám Ivry dohodil právě bývalý spoluhráč Natan?
Přestup jsem začal řešit na podzim s jiným agentem, ale nesešli jsme se v mých preferencích. Tak jsem kontaktoval Natana, který mi domluvil Dragana Gajiče. Oběma musím za tohle angažmá poděkovat.
Francie byla na prvním místě?
Líbí se mi herní styl, hra je rychlá, zároveň taktická. Doufám, že mi bude sedět. Ve Francii jsem byl a líbí se mi i její kultura. Trenér Ondra Mika tam hrál a chválil to.
Teď jste fanouškem Ivry, že?
V pátek jsem se díval na jeho zápas. Přeju si, aby šli do nejvyšší soutěže. Mají o zápas méně než lídr ligy, když ho vyhrají, budou díky lepšímu vzájemnému utkání před nimi. Zbývá sedm kol do konce. Budu jim fandit a věřit, že to dopadne.
Budete mít z Francie blíže do národního týmu?
Starligue by byl krok dopředu. Chci se posouvat. Mohl bych reprezentaci nabídnout více. Trenéři mi teď na kempu k přestupu gratulovali.
Zpět k rozstřelu. Jak jste si užil euforii po vítězné sedmičce?
Skvělý pocit. Byl jsem nervózní, ale mám tyhle momenty rád. Před rozstřelem jsem se bavil s kapitánem Tomášem Mičkalem a hned jsem říkal, že půjdu poslední. Zároveň je rozdíl jít na sedmičku s tím, že když dáte, je konec, než když musíte.
V zápasech ale sedmičky neházíte. Proč?
Máme úspěšné exekutory, takže se na mě nedostane. Jsem asi tak čtvrtý v pořadí, ale v play off na ně chodím.
Po dvou domácích zápasech vedete ve čtvrtfinále 2:0. Maximální spokojenost?
Dva body máme, ale ideální to nebylo. Nic není hotové. Potřebujeme uhrát poslední třetí bod v Lovosicích, ať už nemusíme ve středu hrát doma. Bude to těžké. Hraje se tam špatně, málokdo tam vítězí.
V sobotu jste Lovosice porazili jasně 36:28, v neděli v sedmičkovém rozstřelu. Které vítězství je cennější?
Druhé. I tím, že jsme na konci dotahovali, je to pro nás psychická vzpruha. Sobotní výhra byla také skvělá, ale po rozstřelu byly větší emoce, které máme na play off rádi.
V čem byl největší rozdíl mezi víkendovými zápasy? V neděli jste v 15. minutě vedli 9:3.
Měli jsme pasáž, kdy jsme neproměňovali šance a zároveň dostali pár nešťastných branek z odražených míčů po blocích. Co jsme si budovali čtvrt hodiny, jsme za pět minut ztratili, což bylo psychicky strašně náročné. Je skvělé, jak jsme se na konci zvedli. Musím pochválit celý tým.