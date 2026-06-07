Závod skifařů ovládl Matěj Smejkal z Dukly, mezi skifařkami byla první Ella Boldišová z Bohemians.
Oproti loňskému roku Dukla nasadila do Primátorek jen jednu posádku, veslaři kategorie do 23 let totiž v současnosti startují na regatě v Ratzerburgu. O výhře týmu vedeného veslovodem Daliborem Nedělou nebylo pochyb. Druhou posádku složenou ze zástupců brněnských klubů Dukla porazila o více než 11 sekund.
„Byl to skvělý zážitek. Primátorky si každoročně užívám. Ještě na startu jsem si říkal, jak je super vlastně být tady při tom svátku a ještě jako favorizovaná loď. Primátorky mě baví a vždy se na ně těším,“ řekl Neděla České televizi. Společně s ním tvořili vítěznou posádku Jakub Podrazil, Tomáš Šišma, Jan Čížek, Vít Baldinus, Michal Zindulka, Jan Chládek, Filip Zima a kormidelnice Monika Perglerová.
Dukla podle Neděly nechtěla nic podcenit. „Chceme ukázat naši dominanci, naši sílu, takže se společně hecujeme a snažíme se ujet co nejvíc, abychom ukázali, že patříme ke světové špičce,“ prohlásil Neděla.
Mezi ženami klání osmiveslic ovládly zástupkyně pražského Olympu, které stejně jako Dukla splnily roli hlavních favoritek a navázaly na triumfy z předešlých dvou let. Letos ale vyhrály jako takzvaná „čistá“ posádka, všechny veslařky jsou totiž členkami resortního centra.
„I když jsme do závodu vstupovaly v roli favoritek, tak jsme rozhodně nechtěly nic podcenit. Dnešní podmínky rozhodně nebyly lehké. Panovaly tady nepříjemné poryvy větru. Vítr se točil, takže závod byl opravdu technicky náročný, ale nakonec jsme se s ním vypořádaly nejlépe,“ pochvalovala si Markéta Nedělová.
V Jarním skulérském závodě Rösslera-Ořovského byl nejrychlejší jediný zástupce Dukly Smejkal, jenž v úvodu bojoval s Janem Potůčkem, ale ještě před polovinou trati odrazil jeho ataky a bezpečně vyhrál. „Konkurence byla super, užil jsem si to,“ pochvaloval si Smejkal.
Do závodu skifařek se přihlásily jen čtyři veslařky, o vítězství bojovaly Boldišová s Terezou Hrbáčkovou. O více než tři sekundy byla nakonec rychlejší skifařka Bohemians, která byla před rokem druhá za Annou Šantrůčkovou. Členka aktuálně nejlepší české posádky - dvojky bez kormidelnice - společně s Pavlínou Flamíkovou ale v Praze nestartovaly a soustředí se na start ve Světovém poháru příští týden.
„Samozřejmě mám z výhry ohromnou radost, ale byl to náročný závod. Dlouho jsem nezávodila a místní podmínky jsou vždycky takové divoké,“ řekla Boldišová, která si klíčový náskok vypracovala v zatáčce pod Vyšehradskou skálou. „Kormidlování bylo náročný. S Terkou jsme jely docela těsně u sebe, takže to bylo docela napínavé i pro mě. Na závěrečné rovince hodně foukalo a trošku jsem s tím bojovala. Nakonec jsem to ale ustála,“ dodala členka stříbrné párové čtyřky z loňského juniorského mistrovství světa pro Českou televizi.
Primátorky, 112. ročník veslařské regaty v Praze:
Muži:
Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Smejkal (Dukla Praha) 7:21,46, 2. Strečanský (SR) 7:33,31, 3. Pavloušek (ČVK Brno) 7:36,75.
Osma: 1. Dukla Praha (Zima, Chládek, Zindulka, Baldinus, Čížek, Šišma, Podrazil, Neděla, korm. Perglerová) 5:45,37, 2. LS Brno/ČVK Brno (Dufek, Procházka, Lasota, Lepier, Řežucha, Kalod, Vančura, Diblík, korm. Levíčková) 5:56,85, 3. Pardubice (Skopal, Panchártek, Viktora, Vágner, Muk, Vlastník, Lukeš, Šenkýř, korm. Lukošik) 6:03,32.
Ženy:
Skif (O Stuhu Podolí): 1. Boldišová (Bohemians) 8:10,87, 2. Hrbáčková (LS Brno) 8:14,40, 3. Kubová (Slavia) 9:21,03.
Osma: 1. Olymp Praha (Pavlíková, Malenická, Drnková, Novotná, Doležalová, Prokešová, Heranová, Nedělová, korm. Činková) 6:42,95, 2. Slavia (Svobodová, Hurníková, Boušková, Janíková, Chourová, Zavadilová, Švejdová, Valsová, korm. Motlová) 6:52,07, 3. ČVK Brno (Chmelařová, Jakšová, Bartková, Kopecká, Janíčková, Látalová, Lankočí, Cikánková, korm. Hýpalová) 6:55,67.