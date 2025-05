Trenérský třes v libereckém volejbalu: muže Dukly povede Koloušek, ženy Hroch

Libor Gálík, trenér Dukly Liberec FOTO: RADIM STRACHOG - MAFRA a.s. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Byl to velmi úspěšný trenér, ale rozhodl se, že už v Liberci nechce pokračovat, což jsme akceptovali a poděkovali mu za jeho výborné služby,“ uvedl Jakub Veselý, sportovní ředitel libereckého klubu.

„Proto jsme museli hledat náhradu a domluvili jsme se s Martinem Hrochem, který v poslední době trénoval ve Francii a už šestým rokem je asistentem u českého národního týmu žen. Věříme, že je to dobrá volba, má hodně zkušeností, a že v Dukle naváže na úspěšné roky,“ dodal Veselý s tím, že v roli asistentky bude dál pokračovat Dita Gálíková.

Nový trenér volejbalistek Liberce Martin Hroch.

„Minulá sezona žen se dvěma medailemi určitě naplnila naše očekávání, navíc si velmi ceníme, že jsme je získali s minimem cizinek a s řadou našich odchovankyň,“ uvedl Veselý. „I proto jsme kostru týmu udrželi pro nový ročník, jedinou posilou je univerzálka či smečařka Jelínková, slovenská reprezentantka.“

Volejbalisté Dukly se v minulé sezoně extraligy po mizerném startu a odvolání italského kouče Lodiho přece jen zvedli, nakonec ji pod vedením dua Merta - Veselý výrazně vylepšili postupem do semifinále a 4. místem. „To bereme vzhledem k okolnostem jako úspěch, ale už dříve bylo jasné, že k týmu přivedeme nového trenéra,“ tvrdil Veselý. „Domluvili jsme se s Jakubem Kolouškem, který býval asistentem v Karlovarsku a naposledy v Benátkách nad Jizerou. Má obrovskou chuť do práce a chceme těžit z jeho entuziazmu a hráčských zkušeností.“

Na rozdíl od žen se kádr mužů razantně změnil, a to na osmi postech, třeba smečařská sestava je úplně jiná, a Koloušek s asistentem Mertou budou v Liberci oproti minulé sezoně pracovat s větším počtem hráčů z ciziny. „K tomu ale bude v týmu šest našich odchovanců, a to je cesta, kterou chceme do budoucna jít,“ dodal Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla.

Pro liberecký klub je velmi pozitivní vizitkou fakt, že z loňských kádrů je řada hráčů i hráček v nominacích českých reprezentací: šest žen a šest mužů. A také to, že oba celky Dukly budou díky umístěním reprezentovat Česko v evropských pohárech.